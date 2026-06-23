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Σοκ έχει προκαλέσει στην ολλανδική κοινωνία η είδηση ότι μια 15χρονη κοπέλα από το Γκρόνινγκεν συνελήφθη με την κατηγορία ότι δολοφόνησε άγρια με μαχαίρι τους δύο γονείς της, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε φωτογραφίες του εγκλήματος με συμμαθητές της μέσω εφαρμογής.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, τα θύματα της άγριας επίθεσης είναι ο Γιόχαν και η Ματίλντα και οι δύο 53 ετών. Οι δύο γονείς βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους την περασμένη Πέμπτη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ολλανδικού τύπου, όπως η εφημερίδα Algemeen Dagblad, η έφηβη δεν περιορίστηκε στους γονείς της αλλά επιτέθηκε και στο κατοικίδιο της οικογένειας, ένα γκόλντεν ριτρίβερ, το οποίο τραυματίστηκε από το μαχαίρι. Μέχρι στιγμής, η κατάσταση της υγείας του ζώου παραμένει ασαφής.

Η 15χρονη κοπέλα με τους γονείς της Γιόχαν και Ματίλντα

Έστειλε τις φωτογραφίες στους συμμαθητές

Αυτό που προσθέτει μια επιπλέον διάσταση φρίκης στην υπόθεση είναι η συμπεριφορά της 15χρονης αμέσως μετά το άγριο έγκλημα. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα De Telegraaf, η ανήλικη φωτογράφισε τη σκηνή του εγκλήματος και απέστειλε το ανατριχιαστικό υλικό σε φίλους και συμμαθητές της.

«Μπορούσες να δεις και τους δύο γονείς της να κείτονται στο έδαφος με τα μάτια ανοιχτά. Ο πατέρας της ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα, ενώ η μητέρα της βρισκόταν δίπλα του», περιγράφουν μαρτυρίες που επικαλούνται τα ξένα μέσα ενημέρωσης.



Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες

Οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το προφίλ και την ψυχολογική κατάσταση της 15χρονης, η οποία παραμένει υπό κράτηση. Πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα αναφέρουν μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια, σημειώνοντας ότι η ανήλικη φέρεται να αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος.

Ωστόσο, η αστυνομία της Ολλανδίας τηρεί σιγή ιχθύος, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει δημοσίως τις λεπτομέρειες που αφορούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά της δράστιδος ή τα ακριβή κίνητρα πίσω από τη διπλή δολοφονία.