Θέμα έντονης συζήτησης έγινε ο 18χρονος εγγονός του Τούρκου πρόεδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ομέρ – την ώρα μάλιστα που φουντώνουν τα σενάρια για τη διαδοχή του – με την εμφάνισή και ομιλία του στο διπλωματικό φόρουμ του Βοσπόρου που διοργανώθηκε με την αιγίδα της τουρκικής προεδρίας.

Η ομιλία του Ομέρ Ταγίπ Ερντογάν, γιου του Μπιλάλ Ερντογάν, έγινε είδηση σε όλα τα τουρκικά μέσα, ενώ αντιπολιτευτικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι είναι γεννημένος στις ΗΠΑ.

Ο Ομέρ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε για «αλλαγή»

Μιλώντας στο φόρουμ, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Νέων Διπλωματών, Ομέρ Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε ότι οι νέοι είναι αποφασισμένοι να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διπλωματία.

Ο Ερντογάν, δηλώνοντας ότι με το φόρουμ που διοργάνωσαν ήθελαν να εξηγήσουν την έννοια της διπλωματίας στους νέους, δήλωσε: «Οι συνεχιζόμενες κρίσεις σε πολλά μέρη του κόσμου αποκαλύπτουν ξεκάθαρα το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει το διεθνές σύστημα. Η διπλωματία δεν είναι μονοπώλιο λίγων ισχυρών παραγόντων. Είναι δικαίωμα και κοινή κληρονομιά όλων. Το Φόρουμ Διπλωματίας του Βοσπόρου είναι μια μοναδική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε με αυτόν τον σκοπό».

Ο Ομέρ Ταγίπ Ερντογάν παρέθεσε τα λόγια του παππού του, του Προέδρου Ερντογάν : «Βλέπω τη νεολαία μας όχι μόνο ως τους αρχιτέκτονες του μέλλοντος, αλλά και ως την κινητήρια δύναμη της αλλαγής. Πιστεύω ολόψυχα ότι η τουρκική νεολαία, που κουβαλάει την πολιτισμική μας κληρονομιά στις καρδιές της, θα αφήσει το στίγμα της στην εποχή που ζούμε με την ενέργεια, την αποφασιστικότητα και τα όνειρα του τουρκικού αιώνα » .

Ποιος είναι ο 18χρονος Ομέρ Ταγίπ Ερντογάν

Ο Ομέρ Ταγίπ Ερντογάν γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον το 2007. Είναι γιος του Μπιλάλ Ερντογάν και της Ρεϊγιάν Ουζουνέρ. Πρόκειται για το 7ο εγγόνι του Ερντογάν, το οποίο επέστρεψε στην Τουρκία με την οικογένειά του λίγο μετά τη γέννησή του και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Κωνσταντινούπολη.

Ο 18χρονος Ερντογάν είναι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Νέων Διπλωματών. Διοργανώνει εκδηλώσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την εξωτερική πολιτική και τη διπλωματία. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στις παγκόσμιες υποθέσεις μέσω φόρουμ και συμποσίων, σύμφωνα με τη Yenian Κara.