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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Rewe, στην περιοχή Μάριενφελντε του Βερολίνου, καθώς ένας άνδρας κρατά όμηρο μία γυναίκα, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να έρθουν σε επικοινωνία με τον δράστη, ο οποίος παραμένει μέσα στο κατάστημα μαζί με τη γυναίκα.

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«Ο άνδρας εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στο σούπερ μάρκετ μαζί με τη γυναίκα. Παραμένουμε στο σημείο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων περίπου στις 5:30 το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα).

Η επιχείρηση ξεκίνησε περίπου στις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής, ενώ μέχρι στιγμής τα κίνητρα του άνδρα παραμένουν άγνωστα.

Seit kurz nach 22 Uhr läuft ein Polizeieinsatz in einem Supermarkt in der Hildburghauser Str. in #Marienfelde wegen einer Geiselnahme. Ein Mann hat dort eine Frau in seine Gewalt gebracht. Unsere Einsatzkräfte stehen im Kontakt mit dem Mann. Der Einsatz dauert derzeit noch an.… pic.twitter.com/nPhj8u15kW — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 10, 2026

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ότι υπεύθυνος του καταστήματος είδε τον δράστη να φέρει όπλο, ούτε έχουν δώσει στοιχεία για την κατάσταση της υγείας της ομήρου ή του ίδιου του άνδρα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έξω από το σούπερ μάρκετ. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο βρίσκονται περιπολικά, ασθενοφόρα και οχήματα έκτακτης ανάγκης, με αρκετούς πολίτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται αστυνομικός να ανεβαίνει σε σκάλα που έχει στηθεί στον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου, προκειμένου να αποκτήσει οπτική επαφή με το εσωτερικό του καταστήματος.

Το περιστατικό εκτυλίσσεται στη συνοικία Μάριενφελντε, η οποία υπάγεται στον δήμο Τέμπελχοφ-Σένεμπεργκ, στα νότια προάστια του Βερολίνου.

Με πληροφορίες από dw.com