Ορμούζ: Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο μετά από πλήγμα που δέχθηκε ενώ περνούσε από τα Στενά - Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου υπέστη σοβαρές ζημιές και πυρκαγιά μετά από πλήγμα βλήματος στα Στενά του Ορμούζ, αναγκάζοντας το πλήρωμα να εγκαταλείψει το σκάφος.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναφέρει πως συνολικά είκοσι πέντε ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους σε εκατόν τριάντα τέσσερα περιστατικά που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή.

Η ένωση INTERTANKO προγραμματίζει νέες συνομιλίες στην Ντόχα, αν και οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με την πιθανότητα άμεσης αποκλιμάκωσης της έντασης στη θαλάσσια οδό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο αναβολής νέων επιθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του θα αποφύγουν οποιαδήποτε περαιτέρω πρόκληση στο μέλλον.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών δεν έχουν οδηγήσει σε οριστική συμφωνία.

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Νέο επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, όταν δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG) δέχθηκε πλήγμα από βλήμα ενώ διέσχιζε τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Από το χτύπημα προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο πλοίο.

Βίντεο-ντοκουμέντο από το περιστατικό δείχνει το τάνκερ να έχει κυριολεκτικά καλυφθεί από τις φλόγες, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από το σκάφος.

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Σύμφωνα με πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας, το πλήρωμα δεξαμενόπλοιου υγροποιημένου αερίου (LPG) αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πλοίο.

Βαρύς ο απολογισμός για τους ναυτικούς – 134 περιστατικά έχουν καταγραφεί, 25 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους

Τουλάχιστον 25 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της σύγκρουσης, ενώ αρκετοί ακόμη έχουν τραυματιστεί ή αγνοούνται. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 13 Νοεμβρίου και αποτυπώνουν τις σοβαρές επιπτώσεις της κρίσης στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Ο βοηθός γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Χάλεντ Χιάρι, ανέφερε ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) είχε καταγράψει 134 επιβεβαιωμένα περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Μέσης Ανατολής έως τις 11 Νοεμβρίου.

Στο τραπέζι νέες συνομιλίες στην Ντόχα

Ο ΟΗΕ αναγνώρισε στις 13 Νοεμβρίου ότι οι προηγούμενες συμφωνίες των δύο πλευρών, στο πλαίσιο του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ τον Ιούνιο, έδειξαν πως η διπλωματική οδός μπορεί να αποδώσει. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις έκτοτε έχουν βαλτώσει.

Την ίδια ώρα, η INTERTANKO κάνει λόγο για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να είναι σαφές το πλαίσιο διεξαγωγής τους. Η οργάνωση εκτιμά ότι δεν αναμένεται άμεση αποκλιμάκωση.

Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής νέων επιθέσεων

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στείλει τις τελευταίες ημέρες αντικρουόμενα μηνύματα για τη συνέχεια του πολέμου.

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Αρχικά δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αποφύγουν νέα μεγάλης κλίμακας πλήγματα, στη συνέχεια όμως υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται πλέον συμφωνία με το Ιράν, ενώ διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της 14ης Νοεμβρίου, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβάλει νέες επιθέσεις εφόσον το Ιράν και οι σύμμαχοί του, ιδίως οι Χούθι της Υεμένης, αποφύγουν περαιτέρω προκλήσεις.

Παρ’ όλα αυτά, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, ενώ οι διπλωματικές πρωτοβουλίες δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία.

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