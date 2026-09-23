Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά λόγω των διπλωματικών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες καλλιεργούν προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Η προθυμία της Τεχεράνης να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση άρσης των πιέσεων, ενισχύει την αισιοδοξία για ομαλοποίηση της παγκόσμιας προσφοράς.

Παράλληλα, η επανεκκίνηση ενεργειακών υποδομών στη Σαουδική Αραβία και ο σχεδιασμός επενδυτικού προγράμματος 10 δισ. δολαρίων για εναλλακτικές ενεργειακές διαδρομές πιέζουν περαιτέρω τις τιμές.

Στην εγχώρια αγορά, η μέση τιμή της αμόλυβδης παραμένει στα 2,20 ευρώ, ενώ αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης.

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Σε πτωτική τροχιά παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι διπλωματικές επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύουν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης και περιορισμό των κινδύνων για την παγκόσμια προσφορά. Η αγορά αντέδρασε ιδιαίτερα στην πληροφορία ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσινγκτον θα μειώσει τη στρατιωτική πίεση και θα άρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Οι πολύωρες επαφές Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στη Νέα Υόρκη έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες ότι μπορεί να υπάρξει διπλωματική διέξοδος από τη σύγκρουση.

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Την ίδια ώρα, η επανεκκίνηση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στη Σαουδική Αραβία ενισχύει τις εκτιμήσεις για μεγαλύτερη προσφορά στην αγορά. Παράλληλα, οι ΗΠΑ φέρεται να εξετάζουν με αραβικές χώρες επενδυτικό σχέδιο ύψους 10 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία εναλλακτικών ενεργειακών διαδρομών, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent Νοεμβρίου υποχώρησαν κατά 1,15%, στα 98,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI Νοεμβρίου σημείωσε πτώση 1,75%, στα 88,94 δολάρια. Σε προηγούμενη συνεδρίαση, το Brent είχε κινηθεί στα 99,18 δολάρια και το WTI στα 90,17 δολάρια.

Το μήνυμα της Τεχεράνης για το Ορμούζ

Νέα δεδομένα δημιουργεί η δήλωση ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου ότι η χώρα είναι έτοιμη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εντός επτά ημερών, εφόσον μειωθεί η στρατιωτική πίεση από τις ΗΠΑ και αρθούν οι αποκλεισμοί στα ιρανικά λιμάνια. Η πρόταση έχει μεταφερθεί στην Ουάσινγκτον μέσω μεσολαβητών και συνδέεται με προσπάθεια επανέναρξης της διπλωματικής διαδικασίας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει άμεση επίδραση στις αγορές, καθώς το ενδεχόμενο ομαλοποίησης της διέλευσης από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα μειώνει, τουλάχιστον προς το παρόν, τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στις ροές πετρελαίου.

Το Brent, που είχε φτάσει έως τα 110 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα προς τα 98 δολάρια και πλέον κινείται οριακά χαμηλότερα από αυτό το επίπεδο. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις επόμενες κινήσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, καθώς οποιαδήποτε εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις προσδοκίες για την προσφορά πετρελαίου.

Το σχέδιο των 10 δισ. για την παράκαμψη του Ορμούζ

Στο τραπέζι βρίσκεται ένα φιλόδοξο σχέδιο ΗΠΑ και αραβικών χωρών που θα μπορούσε να περιορίσει την ενεργειακή εξάρτηση της περιοχής από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Wall Street Journal και Financial Times, εξετάζεται η δημιουργία κοινού επενδυτικού ταμείου ύψους 10 δισ. δολαρίων για την αποκατάσταση ενεργειακών και άλλων υποδομών που υπέστησαν ζημιές στον πόλεμο, αλλά και για την κατασκευή νέων αγωγών και εγκαταστάσεων.

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Οι ΗΠΑ φέρεται να εξετάζουν συνεισφορά 5 δισ. δολαρίων, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα προέλθει από περιφερειακά κράτη μέσω νέας εταιρείας συμμετοχών. Η πρωτοβουλία, που φέρεται να ονομάζεται Partnership for Allied Construction & Trust (Pact), προβλέπει τη δημιουργία εναλλακτικών διαδρομών μεταφοράς πετρελαίου και ενέργειας.

Σύμφωνα με προσχέδιο που επικαλούνται οι Financial Times, το Pact θα μπορούσε να εξελιχθεί σε επενδυτική πλατφόρμα άνω των 50 δισ. δολαρίων. Στο έγγραφο αναφέρονται επίσης η Blackstone, η Global Infrastructure Partners της BlackRock και η KKR, αν και ορισμένες εταιρείες φέρεται να αιφνιδιάστηκαν από την αναφορά των ονομάτων τους.

Πότε θα φανούν οι διεθνείς μειώσεις στην αντλία

Η μεταβολή των διεθνών τιμών του πετρελαίου δεν μεταφέρεται άμεσα στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία. Εφόσον συνεχιστεί η πτώση του Brent, οι πρώτες μειώσεις στις τιμές της βενζίνης αναμένεται να φανούν περίπου τέσσερις έως πέντε ημέρες αργότερα, ανάλογα και με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.

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Για να υποχωρήσει η τιμή της αμόλυβδης κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, απαιτείται συνέχιση της αποκλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές.

Δείτε τη διακύμανση των τιμών

Στα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη

Οι διεθνείς εξελίξεις αποτυπώνονται και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται σταθερά περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρξουν μικρές μειώσεις τις επόμενες ημέρες, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές.

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Το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και διαμορφώνεται περίπου στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Μέσα σε μία εβδομάδα η αύξηση έχει φτάσει περίπου τα 10 λεπτά το λίτρο.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται και στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενόψει της έναρξης της διάθεσής του.

Στο επίκεντρο η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τα αρμόδια υπουργεία αναμένεται να προχωρήσουν σε ανακοινώσεις σχετικά με τα μέτρα στήριξης και το ύψος της επιδότησης, τόσο από το κράτος όσο και από τα διυλιστήρια.

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Ο στόχος που έχει τεθεί είναι, εφόσον η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε με τις σημερινές τιμές, η τελική τιμή στην αντλία να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

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Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολική παρέμβαση της τάξης των 30 έως 40 λεπτών το λίτρο, ώστε η τελική τιμή να υποχωρήσει σημαντικά.