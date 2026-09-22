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Η Τεχεράνη προτείνει τη χρήση διπλωματικών διαύλων μέσω μεσολαβητών στη Νέα Υόρκη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την αναβίωση της διπλωματίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές σε συνομιλίες με το Ιράν, τονίζοντας τον στόχο της αποτροπής απόκτησης πυρηνικών όπλων.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χωρίς ωστόσο να έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

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Τους όρους του για να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εντός επτά ημερών, έθεσε το Ιράν ζητώντας από τις ΗΠΑ να χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

Την Κυριακή, η κεντρική στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε πως οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με την υποστήριξη περιφερειακών χωρών, και προειδοποίησε ότι αυτό θα οδηγήσει σε αντίποινα της Τεχεράνης «χωρίς όρια και ενδοιασμούς».

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«Οι ΗΠΑ χρειάζεται να ανακοινώσουν ότι θέλουν να επιλύσουν διπλωματικά το ζήτημα, να το επισημοποιήσουν αυτό, και μετά να συμφωνήσουν σε ένα χρονοδιάγραμμα για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η διαδικασία», δήλωσε ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και έχει πλήρη εξουσιοδότηση για να αναβιώσει τη διπλωματία με τις ΗΠΑ.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος αναχώρησε από την Τεχεράνη για τη Νέα Υόρκη σήμερα το πρωί, δεν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, δήλωσε επίσης ο αξιωματούχος στο Reuters.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με την Ουάσινγκτον μπορούν να συζητηθούν στη Νέα Υόρκη μέσω μεσολαβητών, εξηγώντας ότι η πρόταση της Τεχεράνης παραδόθηκε στις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών στις 16 Σεπτεμβρίου.

«Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στη διπλωματία», σημείωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χαιρετίσει μια αναβίωση της διπλωματίας, αν η Ουάσινγκτον κάνει απτά βήματα.

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ είναι ανοικτές σε συνομιλίες

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες με την ιρανική πλευρά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση προς το παρόν.

«Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει προγραμματιστεί κάτι επί τού παρόντος, αλλά είμαστε σίγουρα ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο, ειδικά αν υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα και, τελικά, στην επίτευξη του στόχου που αποτελεί και την ουσία του όλου ζητήματος», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Today” του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου NBC.

«Και ο στόχος αυτός είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Απλά δεν μπορεί», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.