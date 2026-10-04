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Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο, ανακοίνωσε την Κυριακή βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας, χωρίς να διευκρινίσει πότε σημειώθηκε το περιστατικό.

Το Ιράν έχει επιδιώξει να επιβάλει τον έλεγχό του στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό από την έναρξη του πολέμου του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

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Έχει στοχοποιήσει επανειλημμένα πλοία στα ύδατα της περιοχής, κατηγορώντας τα ότι διέρχονται χωρίς την άδειά του, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήξει πλοία που φέρεται να επιχειρούν να παρακάμψουν τον αντι-αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

An attack on a tanker in the Strait of Hormuz damaged its engine room, a British maritime agency said Sunday, without specifying when the incident occurred.https://t.co/PV0wnpQJQm pic.twitter.com/nKhnH2qh04 October 4, 2026

Ένα «άγνωστο βλήμα» έπληξε το πλοίο, χωρίς να τραυματιστεί κανένα μέλος του πληρώματος, ανακοίνωσε το Κέντρο Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Δεν έχει καταγραφεί περιβαλλοντική επίπτωση από την επίθεση, πρόσθεσε.

Η υπηρεσία δεν διευκρίνισε την ημερομηνία του περιστατικού, την προέλευση ή τον προορισμό του πλοίου, ούτε αν επρόκειτο για πετρελαιοφόρο ή πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η EOS Marine προειδοποιεί τα εμπορικά πλοία που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή να διατηρούν αυξημένη επιτήρηση, με συνεχή οπτική και radar παρακολούθηση, και να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές BMP.

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Παράλληλα, συστήνεται στα πληρώματα να παρακολουθούν τυχόν προειδοποιήσεις για εναέριες απειλές και να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες ναυτιλιακές και στρατιωτικές αρχές.

Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχονταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο, παραμένουν βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

(Με πληροφορίες από arabnews)

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