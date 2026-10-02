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Η βρετανική υπηρεσία UKMTO επιβεβαίωσε το περιστατικό, ωστόσο δεν έχουν διευκρινιστεί η ταυτότητα του πλοίου, το είδος του φορτίου του, ούτε οι υπεύθυνοι της επίθεσης.

Το συμβάν αποτελεί συνέχεια πρόσφατων επιθέσεων στην περιοχή, ενισχύοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην περιοχή.

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Νέος συναγερμός σήμανε στα Στενά του Ορμούζ, καθώς δεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα», με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο πλοίο.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε η βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), η οποία παρακολουθεί τα συμβάντα ασφαλείας στη διεθνή ναυσιπλοΐα. Σύμφωνα με την ενημέρωσή της, τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών ούτε εάν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

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Άγνωστη ακόμη η ταυτότητα του πλοίου

Η UKMTO δεν ανακοίνωσε τη σημαία του δεξαμενόπλοιου, την πορεία και τον προορισμό του, ούτε το είδος του φορτίου που μετέφερε. Κατά συνέπεια, παραμένει αδιευκρίνιστο εάν μετέφερε αργό πετρέλαιο ή άλλο ενεργειακό φορτίο.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί ποιος εκτόξευσε το βλήμα, ούτε η UKMTO έχει αποδώσει επισήμως την ευθύνη σε χώρα ή ένοπλη οργάνωση.

Τέταρτο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

Το νέο συμβάν αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή έρχεται μετά από σειρά επιθέσεων στην ίδια περιοχή.

Στις 29 Σεπτεμβρίου, τρία πετρελαιοφόρα υπό σημαία Λιβερίας χτυπήθηκαν από άγνωστα βλήματα ενώ διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη ναυτιλιακή υπηρεσία πληροφοριών Marisks. Το Reuters μετέδωσε ότι η προέλευση και το είδος των βλημάτων δεν είχαν εξακριβωθεί.

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Η UKMTO είχε επίσης εκδώσει τρεις διαφορετικές προειδοποιήσεις για τα περιστατικά, χωρίς να αποδώσει επισήμως την ευθύνη στο Ιράν ή σε άλλη πλευρά. Έτσι, το τελευταίο χτύπημα ενισχύει την ανησυχία ότι οι εμπορικές διελεύσεις από το Ορμούζ παραμένουν εκτεθειμένες σε σοβαρούς κινδύνους.

Ο ενεργειακός «λαιμός» του πλανήτη

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους – και πλέον ευαίσθητους – θαλάσσιους διαδρόμους στον κόσμο. Πριν από τη μεγάλη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων ροών πετρελαίου και LNG περνούσε από τη συγκεκριμένη περιοχή.

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Η σημασία τους είναι τεράστια για τις εξαγωγές των χωρών του Περσικού Κόλπου και κάθε σοβαρή διατάραξη της ναυσιπλοΐας μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, τα ναύλα και το κόστος ασφάλισης των πλοίων.

Ήδη η κίνηση έχει περιοριστεί δραματικά. Στοιχεία της Kpler που είχε μεταδώσει το Reuters στις 22 Σεπτεμβρίου έδειχναν ότι οι διελεύσεις πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων είχαν υποχωρήσει ακόμη και σε μόλις δύο μέσα σε μία ημέρα, αν και τα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν πλοία που ενδεχομένως κινούνταν με απενεργοποιημένο το σύστημα AIS.

Στο φόντο η αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν

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Το νέο περιστατικό καταγράφεται ενώ η αντιπαράθεση Ουάσιγκτον – Τεχεράνης παραμένει σε εξαιρετικά εύθραυστη φάση.

Το Reuters μετέδωσε στις 30 Σεπτεμβρίου ότι το Ιράν είχε λάβει την αμερικανική απάντηση στην τελευταία πρότασή του για συμφωνία, ενώ η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ εξακολουθεί να είναι σοβαρά διαταραγμένη.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η τελευταία ιρανική πρόταση δεν είναι επαρκής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

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Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κάθε νέο πλήγμα εναντίον δεξαμενόπλοιου αποκτά πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από ένα μεμονωμένο ναυτικό επεισόδιο. Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι εάν πρόκειται για συνέχεια της ίδιας αλυσίδας επιθέσεων και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές.

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Μέχρι να υπάρξουν επίσημα στοιχεία, η προέλευση του τελευταίου βλήματος παραμένει άγνωστη. Το βέβαιο είναι ότι το Ορμούζ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία να συνδέονται πλέον άμεσα με τις επόμενες εξελίξεις στη σύγκρουση.

Πηγές: UKMTO, Reuters, Arab News, Kpler

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