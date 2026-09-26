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Το σχέδιο περιλαμβάνει την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τις προθέσεις της Τεχεράνης και δημοσιεύοντας σχετική εικόνα στην πλατφόρμα Truth Social.

Εκπρόσωπος της Επαναστατικής Φρουράς δήλωσε πως το Ιράν θα συνεχίσει τις ενέργειές του μέχρι να ικανοποιηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις του.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην πλατφόρμα του «Truth Social» μια εικόνα του Στενού του Ορμούζ με την ένδειξη… «Στενό Τραμπ», σε μια πρώτη δημόσια ένδειξη της στάσης του, αφότου το Ιράν πρότεινε τη νέα συμφωνία και υπαινίχθηκε ότι αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει τον Τραμπ εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Υπενθυμίζεται πως ο Πρόεδρος Τραμπ έχει υπογράψει εκτελεστικά διατάγματα και προώθησε τη μετονομασία αρκετών σημαντικών γεωγραφικών χαρακτηριστικών, κτιρίων και τοπικών υποδομών κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

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Μερικές σημαντικές ενέργειες μετονομασίας γεωγραφικών και ομοσπονδιακών ονομάτων του Τραμπ είναι οι εξής: Κόλπος του Μεξικού – Μετονομάστηκε σε «Κόλπος της Αμερικής» μέσω εκτελεστικού διατάγματος στην αρχή της δεύτερης θητείας του. Λίμνη Οντάριο- Μετονομάστηκε σε «Λίμνη Αμερικής» με εκτελεστικό διάταγμα που αφορούσε τους ομοσπονδιακούς χάρτες και τις βάσεις δεδομένων των ΗΠΑ. Έδρα του Ινστιτούτου Ειρήνης των ΗΠΑ (Ουάσιγκτον, D.C.) – Μετονομάστηκε με την προσθήκη του ονόματος του Τραμπ στην πινακίδα του κτιρίου. Κέντρο Παραστατικών Τεχνών «Κένεντι» – Μετονομάστηκε προσωρινά σε «Κέντρο Παραστατικών Τεχνών «Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και Τζον Φ. Κένεντι»», προτού ένας ομοσπονδιακός δικαστής ακυρώσει την αλλαγή και διατάξει την αφαίρεση της επιγραφής.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Παρασκευή απλώς ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι διεξήγαγαν θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες με τους μεσολαβητές σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Ιράν πραγματοποίησε έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ που διήρκεσαν αρκετές ώρες.

Πηγή Εικόνας: Truth Social

Το Ιράν πρότεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια συμφωνία που θα οδηγούσε στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ εντός μιας εβδομάδας, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Αραγτσί ανέφερε ότι το σχέδιο διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ μέσω του Κατάρ και επανεξέταζε ορισμένα σημεία του μνημονίου κατανόησης (MOU) που υπογράφηκε τον Ιούνιο.

«Η επιλογή τώρα εναπόκειται στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει «εάν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις».

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του, η εφημερίδα «The Wall Street Journal» ανέφερε ότι ο κ. Τραμπ είχε απορρίψει την πρόταση, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για το θέμα.

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Το δημοσίευμα σημείωσε ότι ο 80χρονος πρόεδρος ήταν επιφυλακτικός ως προς το αν η Τεχεράνη θα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις του και πρόσθεσε ότι θεωρούσε πιθανή την επανάληψη των βομβαρδισμών.

Ο Χοσεΐν Μοχέμπι, εκπρόσωπος της Επαναστατικής Φρουράς, αναφέρθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim να δηλώνει: «Δεν θα σταματήσουμε να τιμωρούμε τις ΗΠΑ έως ότου ικανοποιηθούν οι επτά προϋποθέσεις του Ιράν».

Το σχέδιο του Ιράν προβλέπει την παύση όλων των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή για επτά ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με τον κ. Αραγτσί.

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Το μνημόνιο συμφωνίας, που υπογράφηκε με τις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος, προβλέπει την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, η αξία των οποίων εκτιμάται σε τουλάχιστον 12 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και την άρση των κυρώσεων επί του ιρανικού πετρελαίου και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ.

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