Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποτέλεσε πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί για στρατιωτικές επιχειρήσεις και τον Μασούντ Πεζεσκιάν να απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις.

Παρά την ένταση, πραγματοποιήθηκαν διπλωματικές επαφές μέσω διαμεσολαβητών με τη συμβολή του Κατάρ, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Η αβεβαιότητα σχετικά με την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και τις ενεργειακές υποδομές επηρεάζει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις προκαλούν διακυμάνσεις στο ενεργειακό κόστος, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τις τιμές των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος για την ελληνική αγορά.

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Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετατράπηκε σε πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τον πόλεμο στο Ιράν, το πυρηνικό πρόγραμμα και το πετρέλαιο να κυριαρχούν στις τοποθετήσεις των δύο προέδρων. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραδοθεί στις αμερικανικές πιέσεις, «δεν θα γονατίσουμε» είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτή την πόρτα της διπλωματίας. Κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι αντιμετωπίζει το Ιράν με λογική εκφοβισμού και παρουσίασε φωτογραφίες παιδιών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, επιδιώκοντας να αναδείξει το ανθρώπινο κόστος των επιχειρήσεων.

Ο Τραμπ: Συμφωνία ή συνέχιση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης

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Μία ημέρα νωρίτερα, από το ίδιο βήμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε θέσει το δικό του δίλημμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι, εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, οι ΗΠΑ μπορούν να προχωρήσουν σε περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και κάλεσε άλλες χώρες να ενισχύσουν την οικονομική πίεση προς την Ισλαμική Δημοκρατία.

Η τρίωρη συνάντηση και ο ρόλος του Κατάρ

Το σημαντικότερο διπλωματικό γεγονός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης ήταν η τρίωρη επαφή που ανακοίνωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τη «πολύ καλή». Δεν επρόκειτο, ωστόσο, για προσωπική συνάντηση Τραμπ και Πεζεσκιάν. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν μέσω διαμεσολαβητών, με το Κατάρ να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Στη διπλωματική διαδικασία συμμετείχαν από αμερικανικής πλευράς ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε επαφές με την καταριανή πλευρά. Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου δεν ανακοινώθηκε.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν το μεγάλο αγκάθι

Πίσω από τις διαπραγματεύσεις βρίσκεται η ασφαλής διέλευση των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη συνδέει την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας με τον περιορισμό της στρατιωτικής πίεσης και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, το κρίσιμο ερώτημα είναι πότε θα μπορούν τα δεξαμενόπλοια να μεταφέρουν ανεμπόδιστα πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τον Περσικό Κόλπο.

Πετρέλαιο: Με 102,13 δολάρια ξεκινά σήμερα το Brent

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Σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση του Reuters στις 24 Σεπτεμβρίου, το Brent διαμορφωνόταν στα 102,13 δολάρια ανά βαρέλι, με πτώση 0,9%, και το αμερικανικό WTI στα 91,56 δολάρια, με πτώση 0,7%. Πρόκειται για πρωινή καταγραφή και όχι για σταθερή τιμή ημέρας. Η υποχώρηση ακολουθεί τη χθεσινή άνοδο, όταν το Brent έκλεισε στα 103,08 δολάρια και το WTI στα 92,16 δολάρια. Οι επενδυτές σταθμίζουν τις πιθανότητες διπλωματικής συμφωνίας και τον κίνδυνο νέων διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Η Σαουδική Αραβία και ο δεύτερος ενεργειακός κίνδυνος

Στην εξίσωση προστίθεται και η Σαουδική Αραβία, όπου επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει προβλήματα στις εξαγωγές. Η επαναλειτουργία του αγωγού East-West, που μεταφέρει πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα, προσφέρει εναλλακτική διαδρομή χωρίς διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των θαλάσσιων μεταφορών εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα αβεβαιότητας.

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Ελλάδα: Η βενζίνη και το diesel παραμένουν πάνω από τα δύο ευρώ

Για τον Έλληνα καταναλωτή, η διπλωματία της Νέας Υόρκης μεταφράζεται σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα: πόσο θα πληρώσει στην αντλία; Στις 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρισκόταν μεσοσταθμικά πάνω από 2,18 ευρώ το λίτρο και του diesel στα 2,14 ευρώ. Αυτές είναι τιμές αναφοράς που ισχύουν αμετάβλητα μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το diesel, καθώς επιβαρύνει τις μεταφορές, τα φορτηγά, την αγροτική παραγωγή και το κόστος διανομής προϊόντων.

Το πετρέλαιο θέρμανσης και ο χειμώνας που πλησιάζει

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Με τον Οκτώβριο προ των πυλών, πλησιάζει η έναρξη της περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης. Η τελική τιμή εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές των προϊόντων διύλισης, την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, τη φορολογία και τα περιθώρια εμπορίας. Μια ενδεχόμενη αποκλιμάκωση του Brent δεν συνεπάγεται αυτομάτως αντίστοιχη μείωση στην ελληνική αγορά.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Στα 175,60 ευρώ η μεγαβατώρα σήμερα στην Ελλάδα

Στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η μέση τιμή για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται στα 175,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή 0,1756 ευρώ ανά κιλοβατώρα σε επίπεδο χονδρικής. Δεν πρόκειται για τελική τιμή οικιακού λογαριασμού. Η τελική επιβάρυνση εξαρτάται από τον πάροχο, το συμβόλαιο, τις εκπτώσεις και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Το κόστος φυσικού αερίου εξακολουθεί να επηρεάζει τη διαμόρφωση των τιμών ηλεκτροπαραγωγής.

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Από τον ΟΗΕ στην ελληνική αντλία και στον λογαριασμό του ρεύματος

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Μια ανακοίνωση για διαπραγματεύσεις μπορεί να οδηγήσει σε πτώση των τιμών του πετρελαίου μέσα σε λίγα λεπτά. Μια νέα επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις ή ένα επεισόδιο στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να προκαλέσει την αντίθετη αντίδραση. Για την Ελλάδα, οι διεθνείς αναταράξεις επηρεάζουν τα καύσιμα, τις μεταφορές, τη βιομηχανία, την αγροτική παραγωγή και τελικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Όσο δεν υπάρχει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την ασφαλή ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, η ενεργειακή αβεβαιότητα παραμένει.