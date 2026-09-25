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Παράλληλα, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είναι πρόθυμη να επιτρέψει διεθνείς επιθεωρήσεις και να περιορίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα τερματιστούν οι αμερικανικές κυρώσεις και οι πιέσεις.

Ο Ιρανός πρόεδρος κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την κλιμάκωση της έντασης, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν επιθυμεί τον πόλεμο αλλά θα υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι το Ιράν παραμένει δεσμευμένο σε προγενέστερη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ διαβεβαίωσε για την καλή κατάσταση της υγείας του ανώτατου ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

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Σε υψηλούς τόνους, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απέρριψε τους ισχυρισμούς ΗΠΑ και Ισραήλ περί επιδίωξης πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη, δηλώνοντας παράλληλα ότι το Ιράν είναι έτοιμο να δεχθεί διεθνείς επιθεωρήσεις και να περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, εφόσον τερματιστούν οι αμερικανικές πιέσεις και κυρώσεις.

Σε συνέντευξή που παραχώρησε στο Fox News, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο του ΟΗΕ, ο Ιρανός πρόεδρος αποκρίθηκε αρνητικά στην ευθεία ερώτηση αν το Ιράν θέλει να αποκτήσει πυρηνική βόμβα. «Καθόλου. Καθόλου. Ο ανώτατος ηγέτης μας (Αλί Χαμενεΐ), που θεωρούμε μάρτυρα και σεβαστή προσωπικότητα, είχε δηλώσει πολλές φορές ότι, σύμφωνα με θρησκευτική απόφαση, κάτι τέτοιο είναι ανίερο και παράνομο», ανέφερε, επικαλούμενος τις θρησκευτικές γνωμοδοτήσεις κατά των όπλων μαζικής καταστροφής.

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Η δήλωση του Πεζεσκιάν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κυρίως όσον αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδα που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ανάγκες μιας ειρηνικής πυρηνικής δραστηριότητας. Το ζήτημα αυτό αποτέλεσε ένα από τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury» τον Φεβρουάριο.

The FULL Fox News Interview with Iran's President, Dr. Pezeshkian



00:00 – War, Peace Deal and Iran’s Demands

02:37 – Hormuz, Hezbollah and the Houthis

04:42 – IRGC, Failed Deal and Who Controls Iran

05:53 – January Protests and Death Toll

12:10 – Supreme Leader and Iran’s… pic.twitter.com/wZJP4DY6nS September 24, 2026

Διαθέσιμη η Τεχεράνη για επιθεωρήσεις και περιορισμούς

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για τη μείωση των επιπέδων εμπλουτισμού ουρανίου και την ενίσχυση της διεθνούς εποπτείας του πυρηνικού της προγράμματος, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αποκλιμάκωσης. «Για αυτά τα όπλα μαζικής καταστροφής είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να τα περιορίσουμε. Δεν είναι μεγάλο ζήτημα. Είμαστε πρόθυμοι να υποβληθούμε σε ελέγχους», δήλωσε.

"Do you want a nuclear bomb or not?"@BretBaier cuts to the chase in an exclusive interview with Iranian President Masoud Pezeshkian, directly questioning the leader about his country's nuclear ambitions.



"Not at all. Not at all," Pezeshkian responds, insisting Iran does not… pic.twitter.com/jkFEyi9rWd — Fox News (@FoxNews) September 24, 2026

Ο Πεζεσκιάν αναφέρθηκε ακόμη στο μνημόνιο κατανόησης που είχε συμφωνηθεί τον Ιούνιο με τον Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, αποσκοπούσε στον τερματισμό των εχθροπραξιών και στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για ευρύτερη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία είχε ανοίξει τον δρόμο για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να είναι έτοιμη να προχωρήσει. «Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Καταλήξαμε σε συμφωνία με τον πρόεδρό σας. Η συμφωνία υπογράφηκε και, βάσει αυτής, είμαστε ακόμη πρόθυμοι και θέλουμε να προχωρήσουμε», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του δεν είχε προχωρήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, τα οποία, όπως είπε, παρέμεναν ανοιχτά έως την αμερικανική επίθεση. «Μας επιτέθηκαν. Δολοφόνησαν και σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη μας, επιστήμονες, στρατιωτικούς διοικητές και κυβερνητικά στελέχη», δήλωσε.

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Σφοδρή επίθεση Πεζεσκιάν στην αμερικανική πολιτική

Ο Πεζεσκιάν επέρριψε στις Ηνωμένες Πολιτείες την ευθύνη για το αδιέξοδο στη διπλωματική προσπάθεια, τονίζοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στην προοπτική μιας συμφωνίας.

«Το πρόβλημα είναι ότι η Αμερική, αντί να κάνει διάλογο, μπήκε στη σύγκρουση βομβαρδίζοντάς μας πρώτα και κλείνοντας κάθε δρόμο. Εμείς είμαστε έτοιμοι», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεθνών ελέγχων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συνοδεύονται από νέες πιέσεις. «Μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση για να δουν οτιδήποτε έχουμε, αλλά όχι να μας ασκούν τέτοια πίεση, με αποκλεισμούς και στερώντας μας την πρόσβαση».

Αναφερόμενος στις πολεμικές επιχειρήσεις, ο Ιρανός πρόεδρος κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι φέρει ευθύνη για την έναρξη της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την απώλεια Αμερικανών πολιτών. «Δεν επιδιώκουμε να σκοτώσουμε Αμερικανούς, όπως αποδεικνύεται από τις πράξεις μας. Η Αμερική έχει επιδιώξει να σκοτώσει Ιρανούς», είπε και πρόσθεσε: «Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αν δεχθούμε επίθεση, πρέπει να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας».

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«Ποτέ δεν επιδιώξαμε τον πόλεμο. Δεν θέλουμε πόλεμο.»

Στο ζήτημα των αμερικανικών στρατιωτικών ενεργειών και των κυρώσεων, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στις πιέσεις και θα επιχειρήσει να διατηρήσει τη λειτουργία της χώρας παρά τις οικονομικές δυσκολίες. «Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε. Θα βρούμε τρόπους και η ζωή της χώρας μας θα συνεχιστεί. Θα παραμείνουμε», ανέφερε.

President @drpezeshkian in an interview with Fox News: “If they want to continue the war, we will respond decisively.”



🔻 “We have never been the ones to start a war, but if they want to continue fighting us, we will respond decisively.



🔸 “We reached an agreement with Trump;… pic.twitter.com/ZDN8JCIL7Q — Tehran Times (@TehranTimes79) September 25, 2026

Ο Ιρανός πρόεδρος αναγνώρισε παράλληλα ότι η οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές πιέσεις, υποστηρίζοντας ότι η χώρα είναι αποφασισμένη να ανταποκριθεί στις συνέπειες. «Ναι, έχουμε οικονομικά προβλήματα, ασφαλώς. Αλλά για να επιβιώσουμε θα περάσουμε κάθε δυσκολία και θα αντέξουμε».

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Σε ό,τι αφορά τη συνέχιση των εχθροπραξιών, ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει έναν παρατεταμένο πόλεμο και κάλεσε την Ουάσιγκτον να αποφασίσει εάν επιθυμεί τον τερματισμό της κρίσης. Παράλληλα, απέδωσε στο Ισραήλ την ευθύνη για την έναρξη της σύγκρουσης. «Ποτέ δεν επιδιώξαμε τον πόλεμο. Δεν θέλουμε πόλεμο. Πιστεύω βαθιά ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να προκαλούν τον θάνατο άλλων ανθρώπων. Όμως με τις ενέργειες του Ισραήλ αυτός ο πόλεμος επιβλήθηκε σε εμάς» είπε.

Άγνοια για τα κινεζικά δορυφορικά δεδομένα

Ο Πεζεσκιάν κλήθηκε επίσης να σχολιάσει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ιρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν κινεζικές δορυφορικές εικόνες για τη φονική επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες.

Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει συγκεκριμένα στοιχεία. «Δεν γνωρίζω συγκεκριμένα αυτές τις υποτιθέμενες εικόνες για τις οποίες μιλάτε. Το τι κάνουν οι στρατοί μεταξύ δύο χωρών είναι δική τους υπόθεση, μέσα στα δικά τους πλαίσια», ανέφερε.

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Τι είπε για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Πεζεσκιάν επανέλαβε επίσης ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι καλά στην υγεία του και παρακολουθεί τις εξελίξεις στη χώρα.

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Όπως δήλωσε, είχε συναντηθεί μαζί του περίπου έναν μήνα πριν και είχαν συζητήσει για επτά ώρες.

Pezeshkian Won’t Be Cornered: Answers On Iran’s Supreme Leader



In a no-holds-barred Fox interview, the Iranian President said he met Mojtaba Khamenei face-to-face for seven hours about a month ago and insisted he is “completely” healthy and in charge.



Pressed on why Khamenei… https://t.co/4Hxc3o755V pic.twitter.com/NDyo4V7XEC — RT_India (@RT_India_news) September 25, 2026

Ανέφερε ακόμη ότι, παρότι ο ανώτατος ηγέτης δεν ασχολείται με την καθημερινή διοικητική λειτουργία του κράτους, εξακολουθεί να παρέχει κατευθύνσεις για τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων.

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Ερωτηθείς για την απουσία του Χαμενεΐ από τη δημόσια ζωή και το γεγονός ότι δεν έχει απευθυνθεί στους Ιρανούς πολίτες ή σε ξένους ηγέτες, ο Πεζεσκιάν το απέδωσε σε λόγους ασφαλείας και στις συνθήκες που, όπως είπε, δημιούργησαν οι «εχθροί» του Ιράν.