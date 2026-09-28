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Λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, έντομα, όπως σκαθάρια και πεταλούδες μετακινούνται βόρεια, προς τα βουνά, προκειμένου να δροσιστούν. Επειδή υπάρχει υψόμετρο, ο αέρας έχει πολύ λιγότερο οξυγόνο. Δεν διαθέτουν πνεύμονες για να αναπληρώσουν τη διαφορά, για αυτό απορροφούν οξυγόνο μέσα από οπές στα πλευρά τους και ένα σύστημα διακλαδιζόμενων σωλήνων.

Όσα πάνε βορειότερα, τόσο περισσότερο χρειάζονται οξυγόνο

Σύμφωνα με 25 μελέτες που ασχολήθηκαν με 83 είδη αλπικών εντόμων, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα από αυτά ταξίδεψαν σε πιο υψηλά υψόμετρα. Ενδεικτικά, πεταλούδες στις ελβετικές Άλπεις μεταναστεύουν λόγω των νέων συνθηκών που έχουν επιφέρει στο κλίμα οι υψηλότερες θερμοκρασίες.

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Ο Λίαμ Κρόουλι, εντομολόγος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εξήγησε ότι έντομα που συναντώνταν στη Βρετανία πριν από έναν αιώνα μπορεί να εξαφανίστηκαν επειδή καταστράφηκαν τα οικοσυστήματα που ζούσαν και τώρα επιστρέφουν επειδή η φύση μεταμορφώνεται, ή επειδή η κλιματική αλλαγή τους ωθεί να αναζητήσουν νέους τόπους διαβίωσης.

Μια νέα ανάλυση από βιολόγους του Πανεπιστημίου της Μοντάνα, οι οποίοι αξιολόγησαν δεκαετίες εργαστηριακών δεδομένων με τα πραγματικά υψόμετρα των βουνών, αποκαλύπτει ότι η μετανάστευση σε υψηλότερα υψόμετρα δεν είναι τόσο θετική για τα έντομα.

Όσο ένα έντομο βρίσκεται σε ακινησία ή ξεκουράζεται, οι απαιτήσεις του σε οξυγόνο είναι ελάχιστες. Μπορεί να επιβιώσει ακόμα και σε υψόμετρο 8.000 μέτρων — ψηλότερα από τις περισσότερες κορυφές του κόσμου.

Τα πράγματα αλλάζουν όταν το έντομο πετάει ή όταν βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης (όπως οι κάμπιες). Τότε, πρέπει να αναπνέουν περισσότερο οξυγόνο.

Η απώλεια νερού

Επιπλέον, υπάρχει και ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα: η απώλεια νερού. Για να πάρει περισσότερο οξυγόνο από τον αραιό αέρα, το έντομο αναγκάζεται να ανοίγει διάπλατα τις αναπνευστικές του οπές, με αποτέλεσμα να αποβάλλει πολύτιμη υγρασία. Για παράδειγμα, οι μέλισσες χάνουν νερό 40% ταχύτερα, όταν πετούν σε περιβάλλον με χαμηλό οξυγόνο χάνουν νερό 40% ταχύτερα.

Τα έντομα δεν επιλέγουν μόνο να μετακινούνται σε υψηλότερα υψόμετρα, αλλά και σε πιο βόρειες περιοχές. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Μοντάνα, στη Βρετανία, σημειώνεται εκρηκτική αύξηση μεταναστευτικών εντόμων (π.χ τζιτζίκια, νυχτοπεταλούδες και πεταλούδες) που ταξιδεύουν από τη Νότια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική.

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Ερευνητές στο Έσσεξ κατέληξαν και σε νέα συμπεράσματα για τη μετανάστευση πληθυσμών εντόμων, καθώς νέα είδη εθέαθησαν στην περιοχή, όπως η ακρίδα με μπλε φτερά (Sphingonotus caerulans) και ένα είδος κοριού.

Η ανακάλυψη νέων μεταναστευτικών εντόμων είναι ενδιαφέρουσα για τους επιστήμονες και προσφέρει διαφορετικές ευκαιρίες έρευνας. Ωστόσο, αποτελεί μία υπενθύμιση για τις δραματικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στη φλωρίδα και την πανίδα. Όπως επισημαίνουν οι μελέτες, τα νέα αυτά είδη μπορούν να προσαρμόζονται στα τοπικά οικοσυστήματα χωρίς να προκαλούν προβλήματα.

Με πληροφορίες από Earth.com, Guardian

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