Χιλιάδες κάτοικοι στην Ουκρανία έσπευσαν στα καταφύγια τα ξημερώματα λόγω της αεροπορικής επιδρομής από τη Ρωσία

Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας σαρωτική αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν αρκετά άτομα. Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία καταρρίφιθηκαν 430 από τα 502 drones και 21 από τους 24 πυραύλους που εξαπολύθηκαν, κυρίως με στόχο τη δυτική Ουκρανία αλλά και το Κίεβο.

Συναγερμός ήχησε σε όλη την Ουκρανιά, από τςι 4:40 τα ξημερώματα ενώ πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα νωρίς το πρωί για να «εγγυηθούν την ασφάλεια» του εναέριου χώρου της Πολωνίας εν μέσω των επιδρομών στα δυτικά της χώρας.

«Για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου (…) πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν εντατικά στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας», ανέφερεη διοίκηση επιχειρήσεων στη Βαρσοβία.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν την ώρα που ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρακολουθούσε τη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο για την επέτειο του τερματισμού του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, κατά την οποία ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο.

Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές ηχούσαν επί ώρες σε όλη την Ουκρανία, ενώ εκρήξεις ακούσθηκαν σε εννέα από τις 24 περιφέρειές της, από το Κίεβο μέχρι το Λβιβ και το Βολίν στα δυτικά, έγινε γνωστό από ουκρανούς αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης.

Τέσσερις σιδηροδρομικοί εργάτες στην κεντρική ουκρανική περιφέρεια Κίροβοχραντ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τη ρωσική επίθεση, ανακοίνωσαν οι κρατικοί σιδηρόδρομοι της Ουκρανίας μέσω του Telegram, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις σε πολλές υπηρεσίες εξαιτίας ζημιών σε σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν επίσης και 28 κατοικίες υπέστησαν ζημιές από ρωσική επίθεση στην κοινότητα Ζναμιάνκα στην περιφέρεια του Κίροβοχραντ, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης δράσης.

Τα δημόσια μέσα μεταφοράς στη δυτική πόλη Χμελνίτσκι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στα δρομολόγιά τους μετά την επίθεση, ανακοινώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία επίσης μέσω του Telegram, ενώ ο περιφερειακός κυβερνήτης ανακοίνωσε πυρκαγιές και ζημιές σε κτίρια κατοικιών, μεταξύ άλλων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από τη Ρωσία.

Επίσης, στη Ρωσία, οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν σήμερα πως η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί και πολλά τρένα έχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγιά τους αφού ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ.

Δεν υπάρχουν τραυματίες, διευκρίνισαν οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι στην ανακοίνωσή τους στο Telegram.

