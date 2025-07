Ρωσικό πλήγμα σε μικρό λεωφορείο που μετέφερε πολίτες στο βόρειο τμήμα της Ουκρανίας προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σήμερα. Η ρωσική επιθετικότητα συνεχίζεται αμείωτη λίγες ώρες μόλις μετά την ολοκλήρωση των σύντομων απευθείας συνομιλιών Μόσχας-Κιέβου στην Κωνσταντινούπολη που δεν οδήγησε σε ουασιαστικά και άμεσα απτά αποτελέσματα επί του πεδίου.

«Εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε λεωφορείο κοντά στην Μπιλοπίλια, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας τέσσερις», δήλωσε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας Σούμι.

Το όχημα «κατευθυνόταν προς το Σούμι», δήλωσε η ίδια πηγή, η οποία νωρίτερα κατήγγειλε την «κυνική επίθεση από την πλευρά των Ρώσων σε λεωφορείο που μετέφερε πολίτες».

