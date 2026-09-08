Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε παρέκκλιση που επιτρέπει στην Ουκρανία να αγοράσει κρίσιμα εξαρτήματα για τα συστήματα αεράμυνας Patriot.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκταμιεύσει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Ukraine Support Loan για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών μέσω του ΝΑΤΟ για την προμήθεια πυραύλων Patriot και περαιτέρω αμυντικού εξοπλισμού.

Οι νέες πρωτοβουλίες στοχεύουν στην προστασία των ουκρανικών υποδομών και αμάχων από ρωσικές επιθέσεις ενόψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στο Κίεβο να αποκτήσει νέο εξοπλισμό, παρακάμπτοντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από την παραχώρηση συστημάτων από τα ευρωπαϊκά αποθέματα.

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Δύο παράλληλες κινήσεις για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας σημειώθηκαν την Τρίτη, καθώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία των κρατών-μελών για την εξαίρεση που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αγοράσει κρίσιμα προϊόντα για τα συστήματα Patriot, ακόμη και από τις ΗΠΑ, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε χρηματοδότηση 100 εκατ. λιρών, περίπου 116 εκατ. ευρώ, για Patriot και άλλο αντιαεροπορικό εξοπλισμό.

Η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι η επόμενη εκταμίευση 3,2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ukraine Support Loan θα ενισχύσει τη δυνατότητα του Κιέβου να προστατεύσει τον εναέριο χώρο του, καθώς η Ουκρανία επιδιώκει να θωρακιστεί απέναντι σε νέες ρωσικές επιθέσεις ενόψει του χειμώνα.

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Together with @SecGenNATO Rutte, I welcome the agreement by Member States on the derogation for Ukraine to purchase crucial products for Patriot air defence systems.



The next disbursement of €3.2 billion will enable Ukraine to better protect its skies from Russia’s… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2026

Η πλήρης δήλωση της φον ντερ Λάιεν

«Μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαιρετίζω τη συμφωνία των κρατών-μελών σχετικά με την παρέκκλιση που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αγοράσει κρίσιμα προϊόντα για τα συστήματα αεράμυνας Patriot.

Η επόμενη εκταμίευση ύψους 3,2 δισ. ευρώ θα επιτρέψει στην Ουκρανία να προστατεύσει καλύτερα τον εναέριο χώρο της από τις αδιάκριτες επιθέσεις της Ρωσίας. Αυτό έρχεται να προστεθεί στα 8,4 δισ. ευρώ που έχουν ήδη εκταμιευθεί στο πλαίσιο του Ukraine Support Loan, μεταξύ άλλων για την αεράμυνα.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε χέρι-χέρι για να στηρίζουμε την Ουκρανία και να ενισχύουμε την αμυντική στάση της Ευρώπης».

Γιατί χρειαζόταν εξαίρεση

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Το ουκρανικό αίτημα αφορά, σύμφωνα με το Kyiv Independent, αναχαιτιστικούς πυραύλους PAC-3 αμερικανικής κατασκευής, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τα συστήματα Patriot και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων.

Η ειδική παρέκκλιση είναι αναγκαία επειδή το ευρωπαϊκό Ukraine Support Loan θέτει περιορισμούς στη χρηματοδότηση στρατιωτικού εξοπλισμού που προέρχεται από χώρες εκτός του ευρωπαϊκού και ουκρανικού αμυντικού οικοσυστήματος.

Τα κράτη-μέλη έχουν πλέον συμφωνήσει στην εξαίρεση, ωστόσο απομένει ένα τελευταίο τυπικό βήμα. Σύμφωνα με Ευρωπαίους και εθνικούς διπλωμάτες που επικαλείται το Kyiv Independent, η Επιτροπή αναμένεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία και να δώσει την επίσημη έγκριση στις 11 Σεπτεμβρίου.

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£100 εκατ. από τη Βρετανία μέσω ΝΑΤΟ

Την ίδια ημέρα, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα διαθέσει 100 εκατ. λίρες μέσω του μηχανισμού του ΝΑΤΟ Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), προκειμένου να χρηματοδοτήσει πυραύλους Patriot και άλλο εξοπλισμό αεράμυνας για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Λονδίνο, ο εξοπλισμός θα παραδοθεί πριν από τον χειμώνα και αποσκοπεί στην προστασία κρίσιμων υποδομών, αμάχων και των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων από τις ρωσικές επιθέσεις. Η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης νέες παραδόσεις δεκάδων χιλιάδων βλημάτων πυροβολικού, ενώ συνεχίζει το πρόγραμμα αποστολής περισσότερων από 120.000 drones μέσα στο 2026.

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Το ευρωπαϊκό δίλημμα των Patriot

Η νέα λύση χρηματοδότησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή τα προηγούμενα χρόνια αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν εμφανιστεί επιφυλακτικές απέναντι στην παραχώρηση Patriot από τα δικά τους αποθέματα, φοβούμενες ότι θα δημιουργούσαν κενά στην εθνική τους αεράμυνα.

Ήδη το 2024, οι υπουργοί της ΕΕ συζητούσαν επειγόντως πώς θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ουκρανική αεράμυνα, χωρίς όμως να καταλήξουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για Patriot. Η Ελλάδα είχε τότε αποκλείσει ρητά την αποστολή Patriot ή S-300, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι τα συστήματα αυτά είναι κρίσιμα για την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.

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Οι δυσκολίες δεν εξαφανίστηκαν έκτοτε. Ακόμη και το 2025, Ελλάδα και Ισπανία εμφανίζονταν απρόθυμες να αποχωριστούν τα δικά τους Patriot, καθώς οι σύμμαχοι αναζητούσαν τρόπους να αυξήσουν τις διαθέσιμες συστοιχίες για την Ουκρανία.

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Η σημερινή κίνηση επιχειρεί ουσιαστικά να παρακάμψει αυτό το αδιέξοδο: αντί να βασίζεται μόνο στην παραχώρηση υπαρχόντων ευρωπαϊκών συστημάτων, το Κίεβο αποκτά πρόσβαση σε ευρωπαϊκή και βρετανική χρηματοδότηση για την αγορά νέων πυραύλων Patriot.