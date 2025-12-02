Σήμερα Τρίτη, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα έχει συνάντηση στη Μόσχα με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς η Ουάσιγκτον δηλώνει πως υπάρχει πλέον πραγματική αισιοδοξία για μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Παρών αναμένεται να είναι και ο Τζάρετ Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στις διπλωματικές διεργασίες.

Η συνάντηση ακολουθεί διήμερο εντατικών συζητήσεων στη Φλόριντα ανάμεσα σε Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, που προσπάθησαν να βελτιώσουν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης — ένα σχέδιο που πολλοί θεωρούσαν ότι ευνοεί ιδιαίτερα τη Μόσχα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις «γόνιμες», επισημαίνοντας όμως ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες.

Μετά από συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, ο Ζελένσκι τόνισε πως η Ουκρανία δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε σε ζητήματα κυριαρχίας ούτε σε θέματα ασφάλειας. Το πιο «δύσκολο» ζήτημα, όπως είπε, είναι αυτό των εδαφικών παραχωρήσεων — κάτι που η Ουκρανία απορρίπτει κατηγορηματικά, την ώρα που η Ρωσία επιμένει σε νέες απαιτήσεις.

Στο μεταξύ, ο Γουίτκοφ είχε ξεχωριστές επαφές με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον νέο επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας, ενώ αρκετοί ευρωπαίοι ηγέτες συμμετείχαν διαδικτυακά. Από τον Λευκό Οίκο μεταφέρεται κλίμα αισιοδοξίας, αλλά υπογραμμίζεται ότι ακόμη χρειάζεται δουλειά στις λεπτομέρειες.

Δεν υπάρχει τελικό σχέδιο

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι είδε την αμερικανική πρόταση και πως θα μπορούσε να αποτελέσει βάση μιας μελλοντικής συμφωνίας. Ωστόσο, το Κρεμλίνο άφησε να εννοηθεί ότι η ρωσική πλευρά δεν είναι σίγουρη ότι θα την αποδεχτεί, ειδικά μετά τις αλλαγές που ζήτησαν το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του.

Το αρχικό σχέδιο, που είχε κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση, καθώς θεωρήθηκε πως εξυπηρετούσε δυσανάλογα τα ρωσικά συμφέροντα και καθόριζε ακόμη και το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη.

Ο Μακρόν ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τελικό ειρηνευτικό σχέδιο και ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας και των ευρωπαϊκών κρατών. Τόνισε επίσης ότι το θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων ανήκει αποκλειστικά στον Ζελένσκι.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας προειδοποίησε ότι η Μόσχα επιδιώκει να διαπραγματεύεται μόνο με όσους της δίνουν επιπλέον πλεονεκτήματα, ενώ εξέφρασε φόβους ότι η πίεση θα στραφεί προς την ουκρανική πλευρά — κάτι που δεν θεωρείται προς όφελος κανενός.

Παρά τις κατά καιρούς ενδείξεις ότι η Ρωσία εξετάζει μια συμφωνία, οι απαιτήσεις της εξακολουθούν να προσκρούουν ευθέως στην ουκρανική κυριαρχία. Εκτός από τα εδαφικά ζητήματα, η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ παραμένει σημείο σύγκρουσης, αφού η Μόσχα αντιδρά έντονα και ο Τραμπ έχει αποκλείσει μια τέτοια προοπτική.

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα διατείνεται ότι έχει καταλάβει τις πόλεις Ποκρόφσκ και Βοβσάνσκ στην ανατολική Ουκρανία — ισχυρισμούς που το Κίεβο δεν επιβεβαιώνει. Ανεξάρτητες πηγές που παρακολουθούν τη γραμμή του μετώπου αναφέρουν ότι καμία από τις δύο πόλεις δεν βρίσκεται πλήρως υπό ρωσικό έλεγχο.