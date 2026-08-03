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Ο σταθμός αναμένεται να τεθεί πλήρως εκτός λειτουργίας αργότερα μέσα στην εβδομάδα, καθώς η χώρα εισέρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο υψηλής ενεργειακής ζήτησης.

Ο πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε ότι η λειτουργία της τελευταίας τουρμπίνας παρέχει προσωρινή ανακούφιση στο εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Οι εθελοντικές περικοπές στην κατανάλωση από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής εταιρείας Richter, έχουν συμβάλει στη μείωση της πίεσης στο σύστημα.

Η Ουγγαρία θα αυξήσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες λόγω του καύσωνα.

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Ο πυρηνικός σταθμός του Πακς στην Ουγγαρία θα μπορούσε να λειτουργήσει στην τρέχουσα μειωμένη ισχύ του μέχρι τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ανακουφίζοντας την πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει πέντε «κρίσιμες» ημέρες που ξεκινούν τη Δευτέρα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ.

Ωστόσο, ο σταθμός αναμένεται να τεθεί εκτός λειτουργίας εντελώς αργότερα αυτή την εβδομάδα, καθώς προβλέπεται περαιτέρω πτώση της στάθμης του ποταμού Δούναβη, τα νερά του οποίου χρησιμοποιούνται ως ψυκτικό μέσο.

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Ο πυρηνικός σταθμός του Πακς, ισχύος 2 γιγαβάτ, ο οποίος κανονικά παράγει περίπου το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, λειτουργούσε τη Δευτέρα σε ποσοστό μόλις πάνω από το 10% της χωρητικότητάς του, αφού η στάθμη του Δούναβη έπεσε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

«Σήμερα, και ίσως και αύριο, η τελευταία τουρμπίνα που παράγει 240 μεγαβάτ μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί», δήλωσε ο Μαγιάρ.

«Αυτό είναι πολύ καλό νέο, καθώς μπορεί να αποφευχθεί η πλήρης διακοπή λειτουργίας του σταθμού σε μία από τις ημέρες με την υψηλότερη κατανάλωση», πρόσθεσε.

Μεγάλα τμήματα της Ευρώπης έχουν πληγεί από παρατεταμένη καύσωνα και ξηρασία, με αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων των ποταμών και την αύξηση των ανησυχιών σχετικά με την παροχή νερού, τις ποτάμιες μεταφορές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Οι πέντε πιο κρίσιμες ημέρες ξεκινούν τώρα… Το ενεργειακό δίκτυο και η παροχή νερού βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση», δήλωσε ο Μάγιαρ σε βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook.

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Καθώς ο πυρηνικός σταθμός του Πακς τίθεται σταδιακά εκτός λειτουργίας, η Ουγγαρία θα αυξήσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές, καθώς ο καύσωνας αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Μάγιαρ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι εθελοντικές περικοπές στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν μετά από έκκληση της κυβέρνησης, μείωσαν τη ζήτηση κατά 700 MW την Κυριακή — ποσό που ισοδυναμεί με την παραγωγή ενός και μισού αντιδραστήρα στο Πακς — ανακουφίζοντας σημαντικά την πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Προσθέτοντας στις εθελοντικές περικοπές άλλων εταιρειών, η φαρμακευτική εταιρεία Richter GDRB.BU ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά περισσότερο από 50% τις επόμενες τρεις εβδομάδες και προσφέρθηκε να παρέχει καθημερινά 4 MW ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το πάρκο ηλιακής ενέργειας της.

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