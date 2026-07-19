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Η τροποποίηση εγκρίθηκε από το κυβερνών κόμμα Tisza του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ, επικαλούμενο την απώλεια εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς το πρόσωπο του προέδρου.

Ο Σούλιοκ προειδοποίησε ότι η κίνηση αυτή πλήττει το κράτος δικαίου, ενώ ο Βίκτορ Όρμπαν χαρακτήρισε την εξέλιξη ως απειλή για την ασφάλεια των πολιτών.

Η πρόεδρος της Βουλής, Άγκνες Φόρστχοφερ, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινής Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ το Κοινοβούλιο αναμένεται να εκλέξει σύντομα τον διάδοχο του Σούλιοκ.

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Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας, Ταμάς Σούλιοκ, συμφώνησε να αποχωρήσει από το αξίωμά του, αφού υπέγραψε τη συνταγματική τροποποίηση που ενέκρινε το κυβερνών κόμμα Tisza του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ.

Η τροποποίηση προβλέπει τον άμεσο τερματισμό της θητείας του Σούλιοκ, με την αιτιολογία ότι η κοινωνία έχει υποστεί «σοβαρή απώλεια εμπιστοσύνης» προς το πρόσωπο ενός προέδρου που εξελέγη στις αρχές του 2024 από το Κοινοβούλιο, όταν την πλειοψηφία διέθεταν οι βουλευτές του εθνικιστικού κόμματος Fidesz του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

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Ο Σούλιοκ δήλωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να υπογράψει τη νομοθετική πρωτοβουλία, καθώς, όπως ανέφερε, όφειλε να σεβαστεί το γράμμα του νόμου. Παράλληλα, ο πρώην δικαστής του Συνταγματικού Δικαστηρίου προειδοποίησε ότι η συγκεκριμένη συνταγματική μεταρρύθμιση έχει προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στο κράτος δικαίου της Ουγγαρίας.

Από την πλευρά του, ο Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος σύμφωνα με τους επικριτές του αποδυνάμωσε τους δημοκρατικούς θεσμούς κατά τη διάρκεια των 16 ετών που παρέμεινε στην εξουσία, άσκησε δριμεία κριτική στις αλλαγές με ανάρτησή του στο Facebook. «Η τυραννία δεν αποτελεί πλέον απειλή, αλλά πραγματικότητα. Αν μπορεί να συμβεί αυτό στον πρόεδρο της χώρας, τότε αύριο κανείς δεν θα είναι ασφαλής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το κόμμα Fidesz βρίσκεται αντιμέτωπο με μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων, καθώς μετά την εκλογική του ήττα τον Απρίλιο έχει καταγράψει σειρά ηχηρών παραιτήσεων στελεχών, αλλά και σημαντική υποχώρηση της δημόσιας υποστήριξης προς αυτό.

Το ουγγρικό Κοινοβούλιο, όπου το κεντροδεξιό κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ διαθέτει πλειοψηφία δύο τρίτων, γεγονός που του επιτρέπει να τροποποιεί το Σύνταγμα και οποιονδήποτε νόμο, αναμένεται να εκλέξει νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο νέος πρόεδρος θα παραμείνει στο αξίωμα έως ότου τεθεί σε ισχύ νέο Σύνταγμα ή, το αργότερο, για διάστημα έως πέντε ετών.

Μετά την υπογραφή της συνταγματικής τροποποίησης από τον Σούλιοκ, ο Πέτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε ότι η πρόεδρος της Βουλής, Άγκνες Φόρστχοφερ, θα αναλάβει καθήκοντα προσωρινής Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Δευτέρα.

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Σε δήλωσή του το Σάββατο, ο Μαγιάρ χαρακτήρισε τη 17η συνταγματική τροποποίηση σημείο καμπής για τη συνταγματική δημοκρατία της Ουγγαρίας. «Η απομάκρυνση δημόσιων αξιωματούχων με τρόπο που παραβιάζει κατάφωρα το κράτος δικαίου δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο, το οποίο προκαλεί βαθύ πλήγμα στις συνταγματικές αξίες της δημοκρατίας, της διάκρισης των εξουσιών και του κράτους δικαίου», τόνισε.

Σε νέα ανάρτησή του στο Facebook, ο Ούγγρος πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εξελίξεις αυτές αποκαθιστούν θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές που, όπως είπε, το καθεστώς Όρμπαν επιχείρησε επί σειρά ετών να στερήσει από τους Ούγγρους πολίτες.

Με πληροφορίες από The Guardian

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