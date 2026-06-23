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Οι αρχές εντόπισαν στο σπίτι και στον χώρο εργασίας του κρανία, οστά και άλλα ανθρώπινα μέρη, τα οποία ο ύποπτος φέρεται να απέσπασε από νοσοκομεία και εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία.

Ο συλληφθείς παραδέχτηκε κατά την ανάκριση ότι συνέλεγε ανθρώπινα μέλη και είχε καταναλώσει τροφή παρασκευασμένη από αυτά.

Οι ιατροδικαστικές αρχές διενεργούν εξετάσεις στα κατασχεθέντα ευρήματα για να εξακριβώσουν την προέλευσή τους και να προσδιορίσουν τις τελικές κατηγορίες.

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Η αστυνομία της Ουγγαρίας συνέλαβε έναν άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές συγκέντρωνε ανθρώπινα μέλη σώματος που είχε συλλέξει από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία αλλά και από τον χώρο εργασίας του σε νοσοκομείο.

Το ουγγρικό FBI προχώρησε στη σύλληψη του 30χρονου στη Βουδαπέστη στις 17 Ιουνίου.

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Οι αρχές είχαν προηγουμένως λάβει πληροφορία ότι ο άνδρας αποθήκευε τα ανθρώπινα μέλη τόσο στη δουλειά του όσο και στο σπίτι του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας την Τρίτη, ο ύποπτος εργαζόταν ως βοηθητικό προσωπικό (νοσοκομειακός συνοδός) σε νοσοκομείο.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμά του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν κρανία, ένα ολόκληρο κάτω μέρος ποδιού και ένα χέρι, καθώς και μια ανακατασκευή ανθρώπινου προσώπου από δέρμα προσώπου.

Επιπλέον, βρέθηκαν και άλλα οστά αποθηκευμένα μέσα σε βαλίτσα.

Σε γυάλινο δοχείο εντοπίστηκε επίσης μια καρδιά, για την οποία οι αρχές προσπαθούν ακόμη να εξακριβώσουν αν είναι ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

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Ο 30χρονος άνδρας, ο οποίος κατά την ανάκριση παραδέχτηκε ότι συνέλεγε ανθρώπινα μέλη, δήλωσε — σύμφωνα με την αστυνομία — ότι τον έλκουν ιδιαίτερα τα ανθρώπινα μέρη του σώματος και ότι είχε παρασκευάσει φαγητό από τέτοια μέλη και τα είχε καταναλώσει.

Πλέον κρατείται με την υποψία της παράνομης χρήσης ανθρώπινων σορών.

Στην ανακοίνωση του ουγγρικού FBI, αναφέρεται ότι ο άνδρας είναι «παθιασμένος με την ανατομία και την παθολογία» και ότι του αρέσει να κάνει ανατομές σε ζώα.

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Οι αρχές εκτιμούν ότι απέκτησε τα ανθρώπινα μέλη τόσο μέσω της εργασίας του σε νοσοκομείο όσο και μέσω εκταφών σε εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία στη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν ο υπολογιστής του, φορητοί υπολογιστές, tablets, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και αποθηκευτικά μέσα δεδομένων.

Όλα τα ανθρώπινα μέλη που εντοπίστηκαν θα εξεταστούν από ιατροδικαστικούς εμπειρογνώμονες, ενώ η αστυνομία σημειώνει ότι το εύρος των πιθανών κατηγοριών μπορεί να διευρυνθεί μόλις εξακριβωθεί η ακριβής προέλευση όλων των ευρημάτων.

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