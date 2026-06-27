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Χιλιάδες Ούγγροι έδωσαν το «παρών» στους δρόμους της Βουδαπέστης για να συμμετέχουν στην πρώτη διοργάνωση για το Pride που σημειώθηκε μετά την εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν τον Απρίλιο και την άνοδο του Πέτερ Μαγιάρ στον πρωθυπουργικό θώκο.

Χιλιάδες συμμετέχουν στο Pride της Βουδαπέστης εν μέσω κάυσωνα

Η πορεία ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, υπό συνθήκες ακραίου καύσωνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τουλάχιστον τους 38 βαθμούς Κελσίου. Οι διοργανωτές μοίρασαν εμφιαλωμένο νερό στους συμμετέχοντες, ενώ η υπηρεσία ύδρευσης της πόλης άνοιξε δημόσιες βρύσες κατά μήκος της διαδρομής.

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Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν από την εμβληματική Όπερα της Βουδαπέστης, διέσχισαν το κέντρο της πόλης και πέρασαν τη γέφυρα Erzsébet πάνω από τον Δούναβη. Μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας της Ουγγαρίας και πλήθος υποστηρικτών χόρεψαν υπό τους ήχους της μουσικής, κρατώντας πολύχρωμες σημαίες.

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Η 18χρονη φοιτήτρια Φάνι Φάιθ δήλωσε ότι η διάθεση του κόσμου ήταν πολύ πιο αισιόδοξη λόγω της πολιτικής αλλαγής στη χώρα, αλλά και λόγω των ελπίδων για νέα δικαιώματα σχετικά με την υιοθεσία και τον γάμο στο μέλλον. «Είναι όλοι πολύ πιο χαρούμενοι», είπε χαρακτηριστικά. «Θα ήταν υπέροχο αν επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια, είχαμε ίσα δικαιώματα».

Ο Πέτερ Μαγκιάρ, αν και συντηρητικός, ζήτησε υπομονή όταν ερωτήθηκε από τα ουγγρικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας που είχε περιορίσει τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βίκτορ Όρμπαν είχε περάσει νόμους που απαγόρευαν την αλλαγή φύλου στα προσωπικά έγγραφα, σταματούσαν τις υιοθεσίες από ομόφυλα ζευγάρια και απαγόρευαν τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία που κρίνεται ότι προωθεί την ομοφυλοφιλία ή τη φυλομετάβαση.