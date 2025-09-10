Στον απόηχο των παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones ξεκίνησε την ομιλία της για την Κατάσταση της Ενωσης η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ενωσης διακηρύσσοντας ότι η παλιά γεωπολιτική τάξη πραγμάτων έχει τελειώσει και ότι η Ευρώπη οφείλει να χαράξει τον δικό της δρόμο.

«Σήμερα, είδαμε μια απερίσκεπτη και άνευ προηγουμένου παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ευρώπης από περισσότερα από 10 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed» είπε και πρόσθεσε: «Η Ευρώπη είναι πλήρως αλληλέγγυα με την Πολωνία».

Συμμαχία Drones με την Ουκρανία

«Η Ευρώπη θα υπερασπισθεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της», υπογράμμισε και κάλεσε την Ευρώπη να ενισχύσει την αμυντική της προσπάθεια για να αποκτήσει «ανεξάρτητα στρατηγικά μέσα».

Κορυφαία ανακοίνωση αποτέλεσε η δημιουργία μιας Συμμαχίας Drones με την Ουκρανία, με χρηματοδότηση 6 δισ. ευρώ μέσω του μηχανισμού Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) της G7.

«Η Ουκρανία έχει την ευρηματικότητα. Αυτό που χρειάζεται είναι κλίμακα. Και μαζί μπορούμε να την προσφέρουμε: ώστε η Ουκρανία να διατηρήσει το πλεονέκτημά της και η Ευρώπη να ενισχύσει τη δική της ισχύ», τόνισε, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα ως νέο εμβληματικό έργο για την ευρωπαϊκή άμυνα.

Στρατηγικές δυνατότητες για αξιόπιστη άμυνα

Η φον ντερ Λάιεν επισήμανε ότι η ΕΕ χρειάζεται τις δικές της ανεξάρτητες στρατηγικές δυνατότητες.

«Πρέπει να επενδύσουμε σε δορυφορική επιτήρηση ώστε καμία κίνηση δυνάμεων να μην περνά απαρατήρητη. Και πρέπει να ανταποκριθούμε στο αίτημα των Βαλτικών χωρών για έναν τοίχο drones. Αυτό δεν είναι αφηρημένη φιλοδοξία· είναι η βάση μιας αξιόπιστης άμυνας», δήλωσε, ανακοινώνοντας ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει έναν σαφή οδικό χάρτη για νέα κοινά αμυντικά έργα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου.

Κυρώσεις και χρηματοδότηση της Ουκρανίας με τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας

Η Πρόεδρος κάλεσε σε περαιτέρω πίεση προς τη Μόσχα και προανήγγειλε το 19ο πακέτο κυρώσεων, με έμφαση στην ταχύτερη απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στον σκιώδη στόλο και στις παρακάμψεις μέσω τρίτων χωρών.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα δικαιοσύνης στη χρηματοδότηση του πολέμου: «Αυτός είναι ο πόλεμος της Ρωσίας και εκείνη πρέπει να πληρώσει – όχι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα χορηγήσει δάνειο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τους τόκους των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα αγγιχτούν», δήλωσε. «Η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει τις επανορθώσεις.»

Η επιστροφή των παιδιών

Κλείνοντας, για το συγκεκριμένο θέμα η φον ντερ Λάιεν μίλησε για τα παιδιά που απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Ρωσία, ανακοινώνοντας τη σύγκληση συνόδου κορυφής της Διεθνούς Συμμαχίας για την Επιστροφή των Ουκρανών Παιδιών.

«Κάθε παιδί πρέπει να επιστρέψει στην οικογένειά του. Κανένα δεν πρέπει να χαθεί», τόνισε.