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Το γιγαντιαίο δημιούργημα της εταιρείας Hennig-Olsen Is AS μεταφέρθηκε με ελικόπτερο και διανεμήθηκε στο κοινό της ναυτικής διοργάνωσης Tall Ships Race.

Το 2023 η ιαπωνική εταιρεία Cellato δημιούργησε το ακριβότερο παγωτό του κόσμου με τιμή 6.211 ευρώ ανά μπάλα.

Το συγκεκριμένο έδεσμα περιέχει σπάνια υλικά όπως λευκή τρούφα, παρμεζάνα και νιφάδες χρυσού, απαιτώντας πάνω από ενάμιση χρόνο προετοιμασίας.

Οι υπεύθυνοι των ρεκόρ Γκίνες ανακήρυξαν το παγωτό Byakuya ως το ακριβότερο παγκοσμίως βασιζόμενοι στις προδιαγραφές και τα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας.

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Ήταν Ιούλιος του 2015, όταν η Νορβηγία μπήκε στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες, κατασκευάζοντας το ψηλότερο χωνάκι παγωτού στον κόσμο. Έχει ύψος 3,08 μέτρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2011, το οποίο ήταν 2,81 μέτρα, και περιέχει χωνάκι βάφλας 95,85 κιλών, 60 κιλά επικάλυψη σοκολάτας, 1.080 λίτρα παγωτό και 40 κιλά μαρμελάδα.

Το υψηλότερο χωνάκι παγωτού στον κόσμο

Το χωνάκι παγωτού δημιουργήθηκε από την εταιρεία Hennig-Olsen Is AS και τον Trond L Wøien στη νορβηγική πόλη Κρίστιανσαντ, στις 26 Ιουλίου 2015.

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Throwback to the tallest ice cream cone 🍦 3.08 m (10 ft 1.26 in) by Hennig-Olsen Is AS and Trond L Wøien at Kristiansand, Norway 🇳🇴 achieved in July 2015. pic.twitter.com/Te6hPIM25y — Guinness World Records (@GWR) August 14, 2026

Αφού επιμετρήθηκε στον καταψύκτη του εργοστασίου, το γιγαντιαίο παγωτό μεταφέρθηκε κρεμασμένο κάτω από ένα ελικόπτερο στο λιμάνι του Κρίστιανσαντ, όπου και μοιράστηκε στους παρευρισκόμενους της ναυτικής διοργάνωσης Tall Ships Race.

Το πιο ακριβό παγωτό στον κόσμο

Στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες έχει μπει και η Ιαπωνία που έφτιαξε το 2023 το ακριβότερο παγωτό του κόσμου. Το έδεσμα αυτό έχει φτιαχτεί από το ιαπωνικό brand υψηλής γαστρονομίας και μια μπάλα του κοστίζει 6.211 ευρώ ανά μπάλα. Η γεύση του είναι αλμυρή, όχι γλυκιά, και βγάζει πολύ μανιτάρι.

Το παγωτό Byakuya είναι φτιαγμένο με λευκή τρούφα που καλλιεργείται στην Άλμπα της Ιταλίας και η οποία κοστίζει περίπου 15.200 δολάρια ανά κιλό.

Στη συνταγή «παντρεύονται» ιαπωνικά και ευρωπαϊκά συστατικά, όπως η παρμεζάνα Reggiano και το sakekasu, μια λευκή πάστα με φρουτώδη γεύση, που προκύπτει από τα υπολείμματα της ζύμωσης του σάκε.

New record: Most expensive ice cream – JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.



The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses 🍨 pic.twitter.com/kaJOACEear Advertisement May 18, 2023

Πασπαλίζεται με λευκή τρούφα, τριμμένη παρμεζάνα και νιφάδες χρυσού, ενώ κάθε παραγγελία συνοδεύεται από ένα χειροποίητο μεταλλικό κουτάλι, φτιαγμένο από την εταιρεία Kazarikanagu Takeuchi.

Σύμφωνα με τη Cellato, την εταιρεία που το έφτιαξε, χρειάστηκε πάνω από 1,5 χρόνος για να τελειοποιηθεί η γεύση του παγωτού.

Είναι τόσο exclusive που οι ειδικοί από τα Guinness World Records δεν είχαν καν την ευκαιρία να το δοκιμάσουν προτού το ανακηρύξουν το ακριβότερο του κόσμου. Απλά βασίστηκαν στα λεγόμενα της Cellato που το χαρακτήρισε «πλούσιο σε γεύση και υφές».

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