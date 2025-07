Χάος επικρατεί στο νοτιοδυτικό Πακιστάν καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απελευθέρωσης εκατοντάδων ομήρων από τρένο που κατέλαβαν βελούχοι αυτονομιστές αφού πρώτα πραγματοποίησαν βομβιστική επίθεση σε σιδηροτροχιά. Μέχρι στιγμής έχουν απελευθερωθεί 155 από τους περίπου 450 επιβάτες του τρένου ενώ κατά πληροφορίες έως και 27 από τους δράστες έχουν σκοτωθεί σε ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις ασφαλείας και τον στρατό. Απροσδιόριστος είναι ο αριθμός νεκρών και τραυματιών μεταξύ των επιβατών και του προσωπικού.

Η επίθεση έγινε από τον Στρατό Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA), την ισχυρότερη οργάνωση βελούχων αυτονομιστών σε αυτή την επαρχία με υπέδαφος πλούσιο σε υδρογονάνθρακες και ορυκτά.

Οι αυτονομιστές επιτέθηκαν ανατινάσοντας τμήμα σιδηροτροχιών και παίρνοντας εκατοντάδες επιβαίνοντες του τρένου ομήρους.

Επιβάτες του τρένου που απελευθερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και τον στρατό (11 Μαρτίόυ 2025) via Associated Press

Επιβάτες αφηγήθηκαν πως αφέθηκαν ελεύθεροι από βελούχους μαχητές και χρειάστηκε να περπατήσουν για ώρες για να φθάσουν στον επόμενο σταθμό ή σε εμπορευματικό τρένο που τους μετέφερε στο Μας.

Ένας από τους επιβάτες είπε πως είδε κόσμο να «ουρλιάζει και να κλαίει» όταν οι αυτονομιστές πήραν το τρένο. Ακούγονταν «πυρά και εκρήξεις» και οι μαχητές «μας είπαν να βγούμε (…) με παιδιά, κατεβήκαμε» από το τρένο, πρόσθεσε.

Άλλος όμηρος που απελευθερώθηκε δήλωσε πως οι δράστες εξέταζαν τις «ταυτότητες» των επιβατών και «έβαζαν στην άκρη όσους κατάγονται από τους Πουντζάμπ», καθώς προεξοφλούσαν πως ανήκουν στις τάξεις του στρατού, που διεξάγει εκστρατεία εναντίον των αυτονομιστών. «Σκότωσαν δυο στρατιώτες μπροστά μου προτού πάρουν άλλους τέσσερις δεν ξέρω πού», πρόσθεσε, αρνούμενος να δώσει τα στοιχεία του.

Επιβάτες-όμηροι βελούχων αυτονομιστών μεταφέρθηκαν στον πλησιέστερο σιδηροδρομικό σταθμό και όσοι ήταν τραυματίες, σε κοντινό νοσοκομείο (12 Μαρτίου 2025) via Associated Press

Ο υπουργός Εσωτερικών Μόχσεν Νάκβι διεμήνυσε ότι οι «ανελέητοι» δράστες της επίθεσης, που «άνοιξαν πυρ εναντίον αθώων, δεν αξίζουν καμιά επιείκεια».

Το τρένο είχε αναχωρήσει από την Κουέτα, την πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλουτσιστάν, με προορισμό την Πεσάβαρ, την πρωτεύουσα της γειτονικής επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα. Το δρομολόγιο διαρκεί κάπου 30 ώρες.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας, το τρένο αναγκάστηκε να σταματήσει λίγο προτού φτάσει σε «σήραγγα που περιβάλλεται από βουνά».

Ο BLA αναλαμβάνει συχνά την ευθύνη για φονικές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και Πακιστανών από άλλες επαρχίες.

Over a hundred hostages have been freed after armed rebels hijacked a train carrying over 400 passengers in Pakistan's restive Balochistan region.



Sarah Zaman reports pic.twitter.com/KD0RTNt1Cz — NDTV (@ndtv) March 12, 2025

Κατηγορεί το κεντρικό κράτος και ξένους επενδυτές, ειδικά από την Κίνα, πως λεηλατούν τους φυσικούς πόρους του Μπαλουτσιστάν και περιθωριοποιούν τον πληθυσμό των Βελούχων.

Η επαρχία, η φτωχότερη της πέμπτης πολυπληθέστερης χώρας στον κόσμο, έχει υπέδαφος πλούσιο σε υδρογονάνθρακες και ορυκτά, κι οι κάτοικοί της διαμαρτύρονται πως στερούνται τα έσοδα από την αξιοποίησή τους.

Τον Αύγουστο, μαχητές του BLA σκότωσαν 39 ανθρώπους αφού εξέτασαν τις ταυτότητες επιβατών οχημάτων σε διάφορους δρόμους.

Pakistan Army planning for Air Strike? After 8 hrs of hijack of Jaffar Express Train by Baloch Liberation Army, Pak Army clueless on how to rescue over 182 Hostages



Meanwhile, Air activity by Pak Army in Dhadar. #TrainHijack #Balochistan pic.twitter.com/IhMaseZNSD Advertisement March 11, 2025

Στις αρχές Νοεμβρίου, βόμβα που τοποθέτησε ο BLA σε αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού στην Κουέτα σκότωσε 26 ανθρώπους, ανάμεσά τους 14 στρατιώτες.

Στο Πακιστάν σημειώνεται έξαρση της βίας, ειδικά ισλαμιστών και αυτονομιστών ανταρτών, κυρίως στις επαρχίες Μπαλουτσιστάν και Χάιμπερ Παχτούνχβα, που επίσης γειτονεύει με το Αφγανιστάν.

Το Κέντρο έρευνας και μελετών για την ασφάλεια του Ισλαμαμπάντ εκτιμά πως το 2024 ήταν η πιο αιματηρή χρονιά έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία, με πάνω από 1.600 νεκρούς σε επιθέσεις, ανάμεσά τους 685 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

#BREAKING#PakistanArmy kills 16 BLA militants, rescues 104 hostages. Over 200 still in captivity!



Rescued passengers, 58 men & 31 women along with 15 children sent to Mach town via another train



The Baloch Liberation Army (BLA) had hijacked #Pakistan's Jaffar Express,… pic.twitter.com/zCVOsncl5z — Nabila Jamal (@nabilajamal_) March 12, 2025

Πηγές: AFP, Reuters, ΑΠΕ ΜΠΕ