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Ο πάπας Λέων ΙΔ’ τέλεσε σήμερα το μεσημέρι την λειτουργία στο παρεκκλήσι του δέκατου ορόφου της πολυκλινικής της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλι και ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για την φροντίδα που του παρέχει.

Οι γιατροί τόνισαν οτι οι εξετάσεις αίματος και η ακτινογραφία θώρακος στην οποία υποβλήθηκε σήμερα ο ποντίφικας, επιβεβαίωσαν οτι η κατάστασή του βελτιώνεται διαρκώς.

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Στο ιατρικό ανακοινωθέν υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο Λέων συνεχίζει τις ασκήσεις φυσιοθεραπείας και ότι κινείται και εργάζεται με απόλυτη αυτονομία.

Πηγές του Βατικανού, τέλος, ανέφεραν οτι ο Βορειοαμερικανός πάπας πρόκειται να πει, την Κυριακή, την καθιερωμένη προσευχή του Άντζελους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ