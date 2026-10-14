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Οι γιατροί αφαίρεσαν τον κάτω λοβό του πνεύμονα κατά τη διάρκεια της επέμβασης που διήρκεσε ενενήντα λεπτά.

Ο Πάπας εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους Καθολικούς για τη στήριξη και τις προσευχές τους στο πρώτο του μήνυμα.

Η μετεγχειρητική πορεία της υγείας του εξελίσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες των θεραπόντων ιατρών του.

Ο ίδιος κατάφερε να περπατήσει μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου και να σιτιστεί κανονικά μετά την επέμβαση.

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Τις ευχαριστίες του προς τους Καθολικούς για τις προσευχές και τη στήριξή τους εξέφρασε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, στο πρώτο μήνυμά του μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στη Ρώμη για την αφαίρεση καρκινικού όζου από τον πνεύμονά του.

Την Τρίτη, το Βατικανό ανακοίνωσε ότι ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας χειρουργήθηκε για την αφαίρεση όζου, ο οποίος αποδείχθηκε καρκινικός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πάπας πάσχει από αδενοκαρκίνωμα, τον συχνότερο τύπο καρκίνου του πνεύμονα, ο οποίος εμφανίζεται τόσο σε καπνιστές όσο και σε μη καπνιστές.

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Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη και διήρκεσε περίπου 90 λεπτά. Κατά τη διάρκειά της, οι γιατροί αφαίρεσαν τον κάτω λοβό ενός από τους πνεύμονές του.

Ο Πάπας απηύθυνε το μήνυμά του στους Καθολικούς που συμμετείχαν σε συμπόσιο για τη συμπλήρωση δέκα ετών από τη δημοσίευση της Amoris laetitia, του εγγράφου που είχε συντάξει ο προκάτοχός του, Πάπας Φραγκίσκος. «Όπως γνωρίζετε, δεν μπόρεσα να βρεθώ ανάμεσά σας αυτές τις ημέρες», ανέφερε στη δήλωσή του, εκφράζοντας στη συνέχεια την ευγνωμοσύνη του για τη συμπαράσταση που έλαβε.

«Σας ευχαριστώ θερμά για τις προσευχές σας και για το έργο που έχετε επιτελέσει από κοινού. Η ανταλλαγή εμπειριών και η προσεκτική ακρόαση που επιδεικνύετε αποτελούν πράγματι ένα δώρο για ολόκληρη την Εκκλησία», σημείωσε. Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση στους πιστούς να συνεχίσουν να προσεύχονται για εκείνον: «Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε για μένα, όπως κι εγώ προσεύχομαι για εσάς».

Πώς εξελίσσεται η ανάρρωσή του

Η μετεγχειρητική πορεία του Πάπα εξελίσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες των γιατρών. Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ο δρ. Λουίτζι Καρμπόνε και ο καθηγητής Στέφανο Μαργαριτόρα, η ανάρρωσή του «εξελίσσεται όπως αναμενόταν».

Σύμφωνα με το CNN, ο Λέων ΙΔ΄ κατάφερε να περπατήσει μέσα στο δωμάτιό του στο νοσοκομείο, ενώ έφαγε κανονικά το πρωινό και το μεσημεριανό γεύμα του. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, το περασμένο Σαββατοκύριακο. Τότε είχε διευκρινίσει ότι ο όζος στον πνεύμονά του είχε εντοπιστεί σε πρώιμο στάδιο.

Παρότι δεν υπάρχουν γνωστές πληροφορίες ότι ο Πάπας είναι καπνιστής και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχει προσπαθήσει να διατηρεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής, στην οικογένειά του υπάρχει ιστορικό καρκίνου σε στενούς συγγενείς.

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Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Λουί Πρεβόστ, υποβάλλεται αυτή την περίοδο σε θεραπεία για καρκίνο. Οι γονείς τους, από την πλευρά τους, έχασαν τη ζωή τους από την ίδια ασθένεια τη δεκαετία του 1990.

Με πληροφορίες από BBC

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