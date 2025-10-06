Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της νέας σύνθεσης της κυβέρνησης της Γαλλίας, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί που διορίστηκε τον περασμένo μήνα από τον Μακρόν, παραιτήθηκε.

O Λεκορνί πέρασε μια ώρα το πρωί στο Ελιζέ για συνομιλίες με τον Μακρόν και στη συνέχεια ανακοίνωσε την παραίτησή του, περνώντας στην ιστορία ως ο πιο βραχύβιος πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Ο Γάλλος Πρόεδρος έκανε δεκτή την παραίτησή του.

«Ήμουν έτοιμος να συμβιβαστώ, αλλά κάθε πολιτικό κόμμα ήθελε το άλλο πολιτικό κόμμα να υιοθετήσει ολόκληρο το πρόγραμμά του», δήλωσε ο απερχόμενος Γάλλος πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια δημόσιας ομιλίας του το πρωί της Δευτέρας, μία ώρα αφότου ανακοίνωσε ότι δεν θα ηγείται πλέον της κυβέρνησης.

«Το να είσαι Πρωθυπουργός είναι μια δύσκολη αποστολή. Ίσως λίγο πιο δύσκολη αυτήν την περίοδο. Αλλά δεν μπορείς να είσαι Πρωθυπουργός όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις», δήλωσε ο Σεπαστιέν Λεκορνi.

«Εδώ και τρεις εβδομάδες, ωστόσο, πάλεψα για να προσπαθήσω να δημιουργήσω τις συνθήκες που θα μας επέτρεπαν να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό για τη Γαλλία», παρά τα «μπλοκαρίσματα» που υπάρχουν «εδώ και αρκετές εβδομάδες», και μερικές φορές «εδώ και είκοσι χρόνια».

Όμως, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων με τα κόμματα του «κοινού κορμού» και της αντιπολίτευσης, όπως είπε ο πρώην – πλέον – πρωθυπουργός ένιωσε «πως η [κόκκινη] γραμμή ανανεωνόταν κάθε φορά που εμείς κάναμε ένα βήμα για συμβιβασμό».

Η παραίτησή του δημιουργεί νέα δεδομένα για τον Γάλλο πρόεδρο ο οποίος καλείται τώρα να διορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα σε ένα ιδιαίτερα εύθραυστο πολιτικό περιβάλλον.

Εκλογές ζητά ο Μπαρντελά

Σε συνέντευξή του στο BFM-TV αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο πρόεδρος του Εθνικού Συνασπισμού (RN), Ζορντάν Μπαρντέλα, εκτίμησε ότι «ο εφήμερος πρωθυπουργός δεν είχε περιθώρια ελιγμών». «Σίγουρα ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν αυτός που συνέθεσε την κυβέρνηση», εκτίμησε, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν κατάλαβε τίποτα από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε».

«Δεν μπορεί να επανέλθει η σταθερότητα χωρίς την επιστροφή στις κάλπες και τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», επέμεινε.