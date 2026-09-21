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Η Paramount Skydance κατέληξε σε συμφωνία για τον τερματισμό της δικαστικής διαμάχης με δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ, απομακρύνοντας ένα σημαντικό εμπόδιο για την προτεινόμενη συγχώνευσή της ύψους 110 δισ. δολαρίων με τη Warner Bros Discovery.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι πολιτειακές αρχές συμφώνησαν στους όρους της διευθέτησης, αφού εξασφάλισαν δεσμεύσεις για την προστασία του ανταγωνισμού στους τομείς του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων.

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Ωστόσο, ο Μπόντα έσπευσε να διευκρινίσει ότι «η συμφωνία δεν αποτελεί ψήφο υποστήριξης για τη συγχώνευση», ούτε συνιστά, όπως είπε, «ευλογία για τη συγχώνευση στο σύνολό της».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, έχει προειδοποιήσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει τις δραστηριότητες των στούντιο της εταιρείας εκτός Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με τον Μπόντα, η συμφωνία αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, όπως ανέφερε, η Paramount θα πρέπει να κυκλοφορεί τουλάχιστον 30 ταινίες κάθε χρόνο.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ντέιβιντ Έλισον χαιρέτισε τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι κοινός στόχος ήταν να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα που θα εξυπηρετεί καλύτερα τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και, κυρίως, τη δημιουργική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε ζωτικής σημασίας για την τέχνη της οπτικοακουστικής αφήγησης.

«Έχοντας πλέον αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των γενικών εισαγγελέων των Πολιτειών και της WGA, έχουμε λάβει πλήρη έγκριση για αυτή τη συγχώνευση και ανυπομονούμε να θέσουμε αυτές τις δεσμεύσεις σε εφαρμογή», δήλωσε ο Έλισον, αναφερόμενος στη Writers Guild of America (WGA), το συνδικάτο των σεναριογράφων.

Με πληροφορίες από BBC