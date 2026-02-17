Μια αξέχαστη στιγμή έζησε η 26χρονη Αμερικανίδα αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Amber Glenn, όταν έλαβε ένα απρόσμενο βιντεοσκοπημένο μήνυμα από το είδωλό της, τη Μαντόνα, λίγο πριν από την έναρξη του προγράμματός της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα.

Η Glenn, που αγωνίζεται στο ατομικό γυναικών μαζί με τις Alysa Liu και Isabeau Levito – γνωστές ως «Blade Angels» – είχε επιλέξει να παρουσιάσει πρόγραμμα υπό τους ήχους της επιτυχίας «Like a Prayer».

Advertisement

Advertisement

Amber reacts to a special message from Madonna!



🎥: @OnHerTurf

pic.twitter.com/CRinSWmvTS — Amber Glenn Updates (@AmberGlennDaily) February 17, 2026

Στο μήνυμά της, η «Βασίλισσα της Ποπ» εξέφρασε τον θαυμασμό της για την ερμηνεία της Glenn, χαρακτηρίζοντάς την δυναμική, όμορφη και θαρραλέα, ενώ της ευχήθηκε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.

Η αθλήτρια, εμφανώς σαστισμένη, ευχαρίστησε τη Μαντόνα για τη στήριξη προς τους αθλητές και την καλλιτεχνική τους έκφραση, μπαίνοντας στον αγώνα με ανεβασμένο ηθικό.

(Με πληροφορίες από TMZ)