Viral έχει γίνει στο TikTok ένα βίντεο που δείχνει έναν πατέρα να πετάει μία μπάλα από υψηλό όροφο κτιρίου προς τον γιο του, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία.

Όπως φαίνεται στα πλάνα και σύμφωνα με την περιγραφή στο βίντεο, ο πατέρας πετάει την μπάλα από τον ένατο όροφο του κτιρίου και αυτή χτυπάει τον γιο του στο κεφάλι με αποτέλεσμα ο μικρός να πέσει στην άμμο της παραλίας και η αδελφή του που βρισκόταν δίπλα τον πλησίασε για να δει εάν είναι καλά.

Advertisement

Advertisement

Η ανάρτηση αναφέρει ότι το παιδί είναι καλά στην υγεία του και πως έχει ήδη ξεχάσει το περιστατικό.

@parentstrength He’s ok. He got up. Luckily, his sister was there to offer a thumbs up before I ran down in a panic. Now, it’s just a great memory for me. He doesn’t remember. ♬ original sound – Chip Volke