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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε δύο τέρματα, ενώ ο Νούνο Μέντες και ο Ράφαελ Λεάο πέτυχαν από ένα γκολ.

Το σκορ διαμορφώθηκε επίσης από αυτογκόλ του Αμπντουβακίφ Νεμάτοφ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπρούνο Φερνάντες.

Η πορτογαλική ομάδα κυριάρχησε από την αρχή της αναμέτρησης, περιορίζοντας τις επιθετικές πρωτοβουλίες των αντιπάλων τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

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Εμφατική νίκη για την Πορτογαλία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026, με τους Ίβηρες να συντρίβουν με 5-0 το Ουζμπεκιστάν.

Η Πορτογαλία αντέδρασε στην γκέλα της πρώτης αγωνιστικής απέναντι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ξεσπώντας με το ευρύ 5-0 στο Ουζμπεκιστάν. Πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση ο Κριστιάνο Ρονάλντο που σημείωσε τα 2 από τα 5 τέρματα της ομάδας του στην αναμέτρηση, με τον Νούνο Μέντες το αυτογκόλ του Αμπντουβακίφ Νεμάτοφ και τον Ράφαελ Λεάο να γράφει το τελικό σκορ.

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Οι Πορτογάλοι έδειξαν τις διαθέσεις τους από πολύ νωρίς, όταν ο Φερνάντες έκανε μία φανταστική ενέργεια στο 2′ και είδε το σουτ του από το ύψος του πέναλτι να καταλήγει σε κόρνερ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Κριστιάνο δεν βρήκε την μπάλα καλά, από γύρισμα του Μέντες που τον βρήκε σε εξαιρετική θέση. Ωστόσο, στο 6′ πήρε το “αίμα” του πίσω κι έγραψε ιστορία, καθώς εκτέλεσε αμαρκάριστος από τη μικρή περιοχή μετά από γύρισμα του Κανσέλο κι άνοιξε το σκορ. Στο 17′ η Πορτογαλία κέρδισε ένα φάουλ στο όριο της περιοχής, με τον Μέντες και τον Κριστιάνο να βρίσκονται πάνω από την μπάλα. Ενώ άπαντες περίμεναν να εκτελέσει ο “CR7”, εν τέλει ανέλαβε ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος μάλιστα νίκησε τον Νεμάτοφ και πέτυχε το 2-0.

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα, οι Πορτογάλοι “κατέβασαν ταχύτητα”, με τους Ουζμπέκους να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο. Μάλιστα, στο 29′ ευτύχησαν να σκοράρουν με ένα απίστευτο σουτ του Γκάνιεφ από τα 25 μέτρα, όμως η φάση ακυρώθηκε από τον VAR λόγω φάουλ στον Κανσέλο. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Κριστιάνο… τελείωσε το ματς πριν καν φτάσει στο ημίχρονο. Ο Φερνάντες του έβγαλε μία υποδειγματική κάθετη πάσα, εκείνος πάτησε περιοχή από πλάγια δεξιά θέση κι εκτέλεσε με μία, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Ο ηγέτης της Αλ Νασρ λίγο έλειψε να πετύχει χατ τρικ πριν πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια, όμως ο Κουσάνοφ πρόλαβε πάνω στη γραμμή ένα πλασέ του στο 45’+6′.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή στο δεύτερο μέρος καταγράφηκε στο 59′ με τον Μπρούνο Φερνάντες να εκτελεί πανέξυπνα ένα φάουλ από τον άξονα βγάζοντας σε θέση βολής τον Ρονάλντο, αλλά ο Νεμάτοφ βγήκε γρήγορα και απέκρουσε την προσπάθεια του Πορτογάλου σουπερ στάρ σε κόρνερ. Από την εκτέλεση του οποίου προήλθε και το τέταρτο τέρμα στην αναμέτρηση για τους Ίβηρες . Ο Μπρούνο Φερνάντες εκτέλεσε από τα δεξιά και μετά από μια καραμπόλα ο Νεμάτοφ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του κάνοντας το 4-0. Μετά και το τέταρτο γκολ ο ρυθμός έπεσε με την επόμενη ευκαιρία να καταγράφεται στο 74′ και να προέρχεται από λάθος στην άμυνα του Ουζμπεκιστάν, που επωφελήθηκε ο Ρονάλντο αλλά στο σουτ του Πορτογάλου σούπερ σταρ ο Νεμάτοφ είχε απάντηση αποκρούοντας την προσπάθεια του. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ράφαελ Λεάο που μετά από μπαλιά του Σεμέδο είδε την μπάλα να του στρώνεται στο ύψος του πέναλτι και με ένα άπιαστο σουτ στο παραθυράκι διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

ΓΚΟΛ: 6′, 39′ Ρονάλντο, 17′ Μέντες, 61′ Νεμάτοφ ΑΥΤ, 88′ Λεάο –

ΚΙΤΡΙΝΗ: 68′ Βέιγκα-14′ Καμρομπέκοφ

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: –

Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κόστα, Μέντες, Ντίας, Κανσέλο (46′ Σεμέδο), Βιτίνια (83′ Λεάο), Νέβες (76′ Μπερνάντο Σίλβα), Φέλιξ, Νέτο (46′ Κονσεϊσάο), Φερνάντες, Κ. Ρονάλντο

Ουζμπεκιστάν (Φάμπιο Καναβάρο): Νεμάτοφ, Ασουρμάτοφ, Αμπνουλάεφ, Κουσάνοφ, Νασρουλάεφ ( 46′ Αϊζόνοφ), Καμρομπέκοφ (46′ Μοζγκόγιοφ), Καρίμοφ, Γκάνιεφ, Φαϊζουλάεφ (73′ Σεργκέφ), Σομουρόντοφ