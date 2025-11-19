Ένα ιδιαίτερα τρομακτικό περιστατικό συνέβη σε κατάστημα της Πενσιλβάνια, στις ΗΠΑ, όταν μια μαύρη αρκούδα μπούκαρε στο μαγαζί και κυνήγησε ένα 11χρονο αγόρι.

Ο 11χρονος Κόουλ Φρέιζι πήγε να βρει τον πατέρα του ενώ ψώνιζαν στο κατάστημα στις ΗΠΑ, όταν ξαφνικά αντίκρισε μια μαύρη αρκούδα να τον κοιτάζει. Χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, η τεράστια αρκούδα άρχισε να τον κυνηγάει μέσα στο κατάστημα όπως φαίνεται και στο βίντεο, με τον ίδιο να τρέχει για να σωθεί. Ο 11χρονος είπε ότι η αρκούδα «Ήταν περίπου μισό μέτρο μακριά μου», «νόμιζα ότι θα με φάει».

Ο μικρός έτρεχε έντρομος στους διαδρόμους για να ξεφύγει και έφτασε στην ταμία, που ήταν ο μόνος άλλος άνθρωπος μέσα στο κατάστημα. Οι δυό τους ανέβηκαν στον πάγκο και κατάφεραν να βγουν από την πόρτα μόλις γύρισε πλάτη η αρκούδα.

«Όταν βγήκαμε από το κατάστημα, μπήκαμε όλοι στο αυτοκίνητο και φύγαμε από εκεί», είπε ο 11χρονος. «Ανακουφίστηκα, ήταν σίγουρα μια τρελή εμπειρία».

Η στιγμή που το τεράστιο ζώο πήδηξε πάνω στον μπροστινό πάγκο, καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δημοσίευσε το CBS Pittsburgh.

Η αρκούδα φαίνεται να περιπλανήθηκε μέσα στο κατάστημα για περίπου δέκα λεπτά, μέχρι τελικά να βγει έξω.