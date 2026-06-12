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Πέθανε η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα και μεγαλύτρη θυγατέρα του βασιλιά της Ταϊλάνδης Μάχα Βατζιραλονγκόρν, σε εηλικάξ 47 ετών και αφού πέρασε περίπου τέσσερα χρόνια σε κωματώδη κατάσταση μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου του Βασιλικού Οίκου αναφέρεται ότι έπασχε από λοίμωξη στην κοιλιακή χώρα, με την κατάστασή της να επιδεινώνεται σταδιακά, μέχρι που «απεβίωσε ειρηνικά» το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Chulalongkorn.

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Important Announcement!!



​Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, the Princess Rajasarini Siribajra, has "passed away" on Thursday, June 11, 2026, at 7:48 PM at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, peacefully. She was 47 years old pic.twitter.com/OEx4fmx6Qo — Khun Sam (คุณสาม) | KeepCool (@KhunSam91) June 12, 2026

Το παλάτι είχε ήδη αναφέρει τον Μάιο ότι η υγεία της είχε επιδεινωθεί σημαντικά και ότι υποστηριζόταν μηχανικά για τη λειτουργία τωαν πνευμόνων και των νεφρών της.

Όπως ανακοινώθηκε, η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Μεγάλο Παλάτι στην Μπανγκόκ, ενώ η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί «με τις υψηλότερες τιμές σύμφωνα με τη βασιλική παράδοση». H δε αποτέφρωσή της θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση περιόδου πένθους 100 ημερών.

Γνωστή στην Ταϊλάνδη με το προσωνύμιο «Πριγκίπισσα Bha», ήταν το μοναδικό παιδί του βασιλιά από τον πρώτο του γάμο και συγκαταλεγόταν στις πιο προβεβλημένες μορφές της βασιλικής οικογένειας.

IN MEMORIAM



Princess Bajrakitiyabha of Thailand



1978 – 2026



Photo: Royal Office of Thailand pic.twitter.com/0MlcElzHJk — The Royal News Organisation (@royalnews_org) June 12, 2026

Τον Δεκέμβριο του 2022, όταν η τότε 44χρονη πριγκίπισσα κατέρρευσε ξαφνικά ενώ εκπαίδευε τα σκυλιά της για διαγωνισμό στην επαρχία Νακόν Ρατσασίμα, στα βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.

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Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών, με την πριγκίπισσα να μεταφέρεται εσπευσμένα σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Οι γιατροί απέδωσαν τότε την κατάρρευσή της σε σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές επιπλοκές σε πολλαπλά ζωτικά όργανα.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρικών ομάδων, η κατάσταση της υγείας της δεν βελτιώθηκε ποτέ ουσιαστικά. Η πριγκίπισσα παρέμεινε σε κώμα από το 2022, ενώ η ζωή της υποστηριζόταν μηχανικά.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της, η κατάσταση της υγείας της παρακολουθούνταν στενά από τη βασιλική οικογένεια και το ιατρικό προσωπικό.