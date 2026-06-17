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Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ρόμπερτ Θέρμαν, πατέρας της γνωστής ηθοποιού Ούμα Θέρμαν και ο πρώτος Δυτικός που χειροτονήθηκε μοναχός από τον Δαλάι Λάμα.

Ο Ρόμπερτ Α.Φ. Θέρμαν, εξέχων Αμερικανός ακαδημαϊκός του Θιβετιανού Βουδισμού, συγγραφέας και μεταφραστής, απεβίωσε την Τρίτη 16 Ιουνίου στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης, σε ηλικία 84 ετών.

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Την ανακοίνωση έκανε η Tibet House US, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ίδρυσε το 1987 ύστερα από προτροπή του Δαλάι Λάμα, μαζί με προσωπικότητες όπως ο Ρίτσαρντ Γκιρ και ο συνθέτης Φίλιπ Γκλας.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Robert A.F. Thurman, εξέχων Αμερικανός μελετητής του Βουδισμού, συνιδρυτής του Tibet House US, συγγραφέας και μεταφραστής, του οποίου οι διδασκαλίες επηρέασαν αμέτρητες ζωές, πέθανε το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου», ανέφερε η ανακοίνωση, με την οικογένεια να ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο.

Ο πρώτος Δυτικός μοναχός που χειροτονήθηκε από τον Δαλάι Λάμα

Ο Θέρμαν κατέγραψε μια ιστορική πρωτιά, καθώς υπήρξε ο πρώτος Δυτικός που έλαβε χειροτονία ως Θιβετιανός βουδιστής μοναχός από τον ίδιο τον Δαλάι Λάμα. Μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2019, κατείχε επί τρεις δεκαετίες την έδρα Je Tsongkhapa στις Ινδο-Θιβετιανές Βουδιστικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Η πορεία του ταυτίστηκε με τη διάδοση του Θιβετιανού Βουδισμού στον δυτικό κόσμο. Μέσα από το συγγραφικό και μεταφραστικό του έργο, έφερε σημαντικά βουδιστικά κείμενα στο αγγλόφωνο κοινό, μεταξύ αυτών και το κλασικό έργο της Μαχαγιάνα «Vimalakirti Sutra».

Γεννημένος το 1941 στη Νέα Υόρκη, γιος θεατρικής ηθοποιού και συντάκτη ειδήσεων, ο Ρόμπερτ Θέρμαν βίωσε μια καθοριστική ανατροπή στα 20 του χρόνια. Ένα σοβαρό ατύχημα, ενώ άλλαζε λάστιχο στο αυτοκίνητό του, είχε ως αποτέλεσμα να χάσει το ένα μάτι του, το οποίο αργότερα αντικαταστάθηκε με γυάλινο.

Η εμπειρία αυτή άλλαξε ριζικά την πορεία της ζωής του. Αποχώρησε από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, χώρισε από την πρώτη του σύζυγο και ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι μέσω Τουρκίας και Ιράν με τελικό προορισμό την Ινδία.

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Εκεί ασπάστηκε τον Βουδισμό και έγινε μαθητής του 14ου Δαλάι Λάμα, ο οποίος είχε ήδη εξοριστεί μετά την καταστολή του Θιβέτ από την Κίνα του Μάο Τσε Τουνγκ.

Η οικογένεια και η ανατροφή της Ούμα Θέρμαν

Ύστερα από τρία χρόνια μοναστικής ζωής, ο Θέρμαν επέστρεψε στην καθημερινότητα και παντρεύτηκε τη Σουηδογερμανή Νένα φον Σλέμπρουγκε, η οποία εργαζόταν ως μοντέλο. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά, ανάμεσά τους και την Ούμα Θέρμαν.

Η διάσημη ηθοποιός μεγάλωσε σε στενή επαφή με τη βουδιστική παράδοση του πατέρα της. Δύο χρόνια της παιδικής της ηλικίας τα πέρασε στην Αλμόρα της Ινδίας, περιοχή που αποτελούσε σημείο αναφοράς για πολλούς δυτικούς βουδιστές.

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Η ίδια, πάντως, είχε απορρίψει τον χαρακτηρισμό περί «χίπικης» ανατροφής. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε τονίσει ότι μεγάλωσε σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, πήγαινε κανονικά σχολείο και ότι η καθημερινότητά της ήταν πολύ πιο συνηθισμένη από ό,τι συχνά παρουσιαζόταν.

Σε άλλη τοποθέτησή της είχε επισημάνει ότι ο πατέρας της δεν προσπάθησε ποτέ να της επιβάλει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, σε τέτοιο βαθμό ώστε αργότερα να πιστεύει πως ίσως θα προτιμούσε να είχε περισσότερα στοιχεία για να επαναστατήσει απέναντί τους.

Η διεθνής καταξίωση

Ο Ρόμπερτ Θέρμαν εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Θιβετιανού Βουδισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκτώντας παγκόσμια αναγνώριση για το έργο του.

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Το 1997, χρονιά κατά την οποία κυκλοφόρησαν οι ταινίες της κόρης του «Gattaca» και «Batman & Robin», το περιοδικό Time τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 25 Αμερικανούς με τη μεγαλύτερη επιρροή.

Το περιοδικό τον είχε χαρακτηρίσει «μεγαλύτερο από τη ζωή λόγιο-ακτιβιστή», ο οποίος είχε αφιερώσει τη δράση του στη μεταφορά του Ντάρμα, δηλαδή των διδασκαλιών του Βούδα Σακιαμούνι, από την Ασία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 2020 τιμήθηκε με το Padma Shri, μία από τις ανώτατες πολιτικές διακρίσεις της Ινδίας, ως αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς του στη μελέτη και διάδοση του Βουδισμού.

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