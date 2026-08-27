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Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας Ράτκο Μλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη κυρίως για τη γενοκτονία των Μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995, πέθανε σήμερα στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη όπου εξέτιε την ποινή του, μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση.

«Ο Ράτκο Μλάντιτς, πρώην διοικητής του Στρατού της Σερβικής Δημοκρατίας (…) πέθανε σε ηλικία 84 ετών» ανέφερε στον ιστότοπό της η σερβική τηλεόραση.

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Τον θάνατό του επιβεβαίωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Ο Ράτκο Μλάντιτς, που ήταν σοβαρά άρρωστος τους τελευταίους μήνες, πέθανε μερικές ημέρες μετά την τελευταία απόρριψη, από τον Μηχανισμό για τα Ποινικά Δικαστήρια του ΟΗΕ στη Χάγη (Ολλανδία), του αιτήματος της οικογένειάς του και της σερβικής κυβέρνησης για τη μεταφορά του σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Βελιγραδίου.

Πρώην στρατηγός, επικεφαλής των σερβικών δυνάμεων της Βοσνίας στη διάρκεια του διακοινοτικού πολέμου (1992-1995), ο επονομαζόμενος και Χασάπης της Βοσνίας, καταδικάστηκε το 2017 σε ισόβια από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας που στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 100.000 ανθρώπους, ετυμηγορία που επιβεβαιώθηκε από εφετείο το 2021.

Μεταξύ των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε είναι κυρίως η σφαγή περίπου 8.000 Βόσνιων ανδρών και εφήβων που διαπράχθηκε τον Ιούλιο του 1995 στην περιοχή της Σρεμπρένιτσα (ανατολικά).

Συνελήφθη το 2011 αφού διέφευγε για 16 χρόνια.

Ο Μλάντιτς εξακολουθούσε να θεωρείται ήρωας από ορισμένους πολιτικούς ηγέτες της Σερβίας και των Σέρβων της Βοσνίας.