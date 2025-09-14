Νεκρός μέσα στο σπίτι του βρέθηκε σήμερα ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας, Ρίκι Χάτον (Ricky Hatton).

Ο 46χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Μάντσεστερ από πρόσωπο του περιβάλλοντός του, το οποίο ειδοποίησε την αστυνομία.

Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Μάντσεστερ δήλωσε: «Αστυνομικοί κλήθηκαν από έναν πολίτη να μεταβούν στην οδό Bowlacre Road, Hyde, Tameside, στις 6:45 π.μ. σήμερα, όπου βρήκαν το σώμα ενός 46χρονου άνδρα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν υποψίες για ύποπτες συνθήκες». Ο Χάτον, ο οποίος κέρδισε 45 από τους 48 επαγγελματικούς αγώνες του σε μια καριέρα 15 ετών, αγωνίστηκε για τελευταία φορά επαγγελματικά το 2012.

Today we lost not only one of Britain’s greatest boxers, but a friend, a mentor, a warrior, Ricky Hatton.



As fighters, we tell ourselves we’re strong — we train, we sweat, we take hits, we get up. But sometimes the hardest fight happens in silence, in the mind. Mental health… pic.twitter.com/JwSaYJe6XE — Amir Khan (@amirkingkhan) September 14, 2025

Κέρδισε παγκόσμιους τίτλους εναντίον του Ρώσου Kostya Tszyu και του Jose Luis Castillo, πριν ηττηθεί από τους Floyd Mayweather και Manny Pacquaio. Τον Ιούλιο, ο Hatton ανακοίνωσε την επιστροφή του. Επρόκειτο να αγωνιστεί με τον Eisa Al Dah στην κατηγορία μεσαίων βαρών στις 2 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι.