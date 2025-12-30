Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, κόρη της Καρολάιν Κένεντι και εγγονή του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, απεβίωσε μετά από μάχη με καρκίνο σε τελικό στάδιο.



«Η όμορφη Τατιάνα μας έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε η JFK Library Foundation σε δήλωση την Τρίτη. «Θα είναι πάντα στις καρδιές μας».



Advertisement

Advertisement

Η 35χρονη δημοσιογράφος περιβαλλοντικών θεμάτων αποκάλυψε σε ένα συγκινητικό άρθρο στο περιοδικό The New Yorker τον περασμένο μήνα ότι διαγνώστηκε με μια «σπάνια μετάλλαξη» οξείας μυελογενούς λευχαιμίας τον Μάιο του 2024, μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Tatiana Schlossberg, daughter of Caroline Kennedy and granddaughter of John F. Kennedy, has died following a battle with acute myeloid leukemia. https://t.co/9FTcIeweds pic.twitter.com/0gy57u0D1a — ABC News (@ABC) December 30, 2025

Τελείωσε το άρθρο της μιλώντας για την προσπάθειά της να «ζήσει και να είναι μαζί» με τα παιδιά της.

«Αλλά το να ζεις στο παρόν είναι πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται, γι’ αυτό αφήνω τις αναμνήσεις να έρχονται και να φεύγουν», έγραψε. «Τόσες πολλές από αυτές είναι από την παιδική μου ηλικία που νιώθω σαν να βλέπω τον εαυτό μου και τα παιδιά μου να μεγαλώνουν ταυτόχρονα. Μερικές φορές ξεγελάω τον εαυτό μου πιστεύοντας ότι θα το θυμάμαι για πάντα, ότι θα το θυμάμαι όταν πεθάνω. Προφανώς, δεν θα το θυμάμαι. Αλλά αφού δεν ξέρω πώς είναι ο θάνατος και δεν υπάρχει κανείς να μου πει τι ακολουθεί μετά, θα συνεχίσω να προσποιούμαι. Θα συνεχίσω να προσπαθώ να θυμάμαι».

Αφήνει πίσω τον σύζυγό της, Τζορτζ Mόραν, τον μικρό γιο και την κόρη τους, καθώς και τους γονείς της, Κάρολαϊν Kένεντι και Eντ Σλόσμπεργκ, και τα αδέλφια της Ρόουζ και Τζακ Σλόσμπεργκ.