Ο 18χρονος Tyler Robinson φαινόταν να έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του.

Ο έφηβος από τη Γιούτα είχε πάρει υψηλή βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και κέρδισε μια τετραετή υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα στο Λόγκαν. Περήφανη, η μητέρα του δημοσίευσε ένα βίντεο στο Facebook στο οποίο ο πρωτότοκος γιος της διάβαζε δυνατά την επιστολή του πανεπιστημίου που του πρόσφερε την υποτροφία.

«Είναι τόσο ενθουσιασμένος που ξεκινάει το ταξίδι του και θα είναι τόσο υπέροχο για αυτόν!» έγραψε σε άλλη ανάρτηση.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, σύμφωνα με τις αρχές, ο Robinson πυροβόλησε με τουφέκι την Τρίτη από την οροφή ενός κτιρίου σε διαφορετικό πανεπιστημιακό campus, σκοτώνοντας τον συντηρητικό influencer Charlie Kirk και προκαλώντας νέα κύμα ανησυχίας σε εθνικό επίπεδο για την αύξηση της πολιτικής βίας.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να καταλάβουν τι οδήγησε τον Robinson σε αυτή την πράξη. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει το ακριβές κίνητρο για τη δολοφονική επίθεση, αν και έδωσαν κάποιες ενδείξεις την Παρασκευή το πρωί κατά την ανακοίνωση της σύλληψής του.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Spencer Cox, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ένα μέλος της οικογένειας που ερωτήθηκε από τις αρχές είπε ότι ο Robinson είχε πρόσφατα αναφερθεί την προγραμματισμένη εμφάνιση του Kirk στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

«Μίλησε για τους λόγους για τους οποίους δεν τον συμπαθούσε και για τις απόψεις του», είπε ο Cox, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Robinson είχε επίσης γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια, αποκάλυψε μέλος της οικογένειας του στους ερευνητές, και οι αρχές ανέφεραν ότι είχε χαράξει κάτι που έμοιαζε με αντιφασιστικά μηνύματα σε κάλυκες σφαιρών που βρήκαν.

Ο Robinson είχε επίσης γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια, είπε το μέλος της οικογένειας στους ερευνητές, και οι αρχές ανέφεραν ότι είχε χαράξει κάτι που έμοιαζε με αντιφασιστικά μηνύματα σε κάλυκες σφαιρών που βρήκαν μαζί με το ύποπτο φονικό όπλο.

Ο Robinson, που είναι σήμερα 22 ετών, συνελήφθη για φόνο εκ προμελέτης και άλλες κατηγορίες. Δεν έχει ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τα αρχεία της πολιτείας που εξέτασε το Reuters.

Ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος, αλλά δεν ήταν μέλος κανενός πολιτικού κόμματος. Είναι καταχωρημένος ως «ανενεργός» ψηφοφόρος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ψήφισε στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους, όταν ο Ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Τραμπ νίκησε τη Δημοκρατική Καμάλα Χάρις.

Τη στιγμή του πυροβολισμού, ο Robinson ζούσε στο σπίτι των γονιών του στο Washington, μια αγροτική και κατοικημένη κοινότητα περίπου 28.000 κατοίκων κοντά στο Εθνικό Πάρκο Zion στη νοτιοδυτική Γιούτα.

Το γκρι Dodge Challenger του Robinson – το όχημα που, σύμφωνα με τις αρχές, οδήγησε μέχρι τον τόπο του πυροβολισμού την Τρίτη – ήταν σταθμευμένο την Παρασκευή έξω από το διώροφο σπίτι με σοβά, σε μια σχετικά νέα οικιστική ανάπτυξη χτισμένη ανάμεσα σε χωράφια.

Δεκάδες δημοσιογράφοι είχαν συγκεντρωθεί έξω, μαζί με μισή ντουζίνα αστυνομικά αυτοκίνητα παρκαρισμένα κατά μήκος του δρόμου. Οι αστυνομικοί εμπόδιζαν τους δημοσιογράφους να πλησιάσουν το σπίτι.

Ένας γείτονας, ο Στίβεν Γκριν, είπε ότι γνώριζε την οικογένεια από την ίδια εκκλησία των Μορμόνων στην οποία πήγαιναν στην ίδια οδό.

«Υπέροχη οικογένεια, καλά παιδιά», είπε, αν και πρόσθεσε ότι δεν γνώριζε καλά τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

Ο Κανάαν Τίμοθι, 21 ετών, είπε ότι ήταν ένα χρόνο μικρότερος από τον Ρόμπινσον στο γυμνάσιο. Ο Ρόμπινσον, είπε, ήταν ένας συνηθισμένος μαθητής με ενδιαφέρον για τη μουσική, που έκανε παρέα με τα μέλη της σχολικής μπάντας.

«Τον γνώριζα λίγο. Ήταν ένα συνηθισμένο παιδί», είπε ο Τίμοθι, ο οποίος ζει δύο τετράγωνα μακριά από την οικογένεια Ρόμπινσον. «Ο Τάιλερ ήταν ήσυχος, αλλά όχι υπερβολικά ήσυχος».

Ο Ρόμπινσον συνελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης χωρίς επεισόδια, αφού ένας φίλος της οικογένειας κάλεσε τις αρχές και είπε ότι ο Ρόμπινσον είχε ομολογήσει ή υπονοήσει ότι ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία του Κερκ, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Robinson αποφοίτησε το 2021 από το λύκειο Pine View στο St. George της Γιούτα. Ένα βίντεο από την τελετή αποφοίτησης που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τον δείχνει να κρατά το δίπλωμά του στη σκηνή, ενώ οι παρευρισκόμενοι τον επευφημούν.

Φοίτησε για ένα εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα στο Logan εκείνο το φθινόπωρο, όπως επιβεβαίωσε το πανεπιστήμιο στο Reuters.

Δεν είναι άμεσα σαφές γιατί δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του, αλλά το Dixie Technical College, μέρος του δημόσιου πανεπιστημιακού συστήματος της Γιούτα, επιβεβαίωσε ότι είναι ακόμα εγγεγραμμένος φοιτητής τρίτου έτους στο πρόγραμμα σπουδών ηλεκτρολόγων της σχολής.

Μια ανάρτηση της μητέρας του στο Facebook ανέφερε ότι ο Robinson είχε βαθμολογηθεί με 34 στο γυμνάσιο στις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο ACT, κάτι που τον τοποθετούσε στο 1% των καλύτερων υποψηφίων, σύμφωνα με την εταιρεία προετοιμασίας εξετάσεων Princeton Review.

Έχει δύο μικρότερους αδελφούς, σύμφωνα με αναρτήσεις των γονιών του στο Facebook. Η μητέρα του ανέφερε στο διαδίκτυο ότι εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης, ενώ ο πατέρας του είναι διευθυντής μιας εταιρείας που κατασκευάζει πάγκους από πέτρα, σύμφωνα με τα αρχεία της πολιτείας.

Οι αναρτήσεις της μητέρας του στο Facebook όλα αυτά τα χρόνια – οι περισσότερες από τις οποίες διαγράφηκαν την Παρασκευή – αφορούσαν κυρίως την οικογένειά της: ταξίδια στην Αλάσκα, την Καραϊβική και τη Disneyland, σχολικές παραστάσεις, κοστούμια για το Halloween και υιοθετημένα κουνέλια, καθώς και την υπερηφάνεια της για την πρόοδο των τριών αγοριών στο σχολείο.

Καμία από τις αναρτήσεις δεν φαινόταν να έχει σαφώς πολιτικό χαρακτήρα.

Άλλες αναρτήσεις δείχνουν τον Robinson και τους αδελφούς του να κρατούν περιστασιακά όπλα, αν και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο σε μια πολιτεία με επιεική νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα.

Ο Ρόμπινσον κρατήθηκε στη φυλακή της κομητείας Γιούτα στο Σπάνις Φορκ, περίπου 19 χιλιόμετρα νότια του πανεπιστημίου όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ. Δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες εναντίον του.