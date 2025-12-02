Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντήσει τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ , Στίβεν Γουΐτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, στο Κρεμλίνο την Τρίτη, στις 17.00 (ώρα Μόσχας), όπως είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Μεταφραστές θα συνοδέψουν την αμερικανική αντιπροσωπεία στη συνάντηση με τον Πούτιν, πρόσθεσε ο Πεσκόφ. Σημειώνεται πως ο Πεσκόφ είχε δεχτεί επικρίσεις στο παρελθόν επειδή χρησιμοποιούσε μεταφραστή του Κρεμλίνου.

Ο Πούτιν, ο Γουΐτκοφ και ο Κούσνερ αναμένεται να έχουν συνομιλίες για πιθανές οδούς για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. O Τραμπ έχει πει πως θέλει να δώσει τέλος στην πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μα οι προσπάθειές του ως τώρα- περιλαμβανομένης μια συνόδου με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο και συναντήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δεν έχουν αποδώσει καρπούς.

Με πληροφορίες από Reuters