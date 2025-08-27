Ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σχουφ, και η υπηρεσιακή του κυβέρνηση βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κρίσιμη κοινοβουλευτική δοκιμασία την Τετάρτη, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε παραίτηση και να βυθίσει τη χώρα σε μια άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση.

Παρότι η κατάσταση παραμένει ρευστή, η Κάτω Βουλή στην Χάγη αναμένεται να συζητήσει πρόταση ψήφου δυσπιστίας, η οποία μπορεί να σημάνει την πρόωρη αποχώρηση του Σχουφ ή ολόκληρης της κυβέρνησης. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση είναι ήδη υπηρεσιακή, μετά την κατάρρευση του τετρακομματικού συνασπισμού τον Ιούνιο, δεν υπάρχει σαφής διαδικασία για την περίπτωση που περάσει η πρόταση.

Πώς φτάσαμε στην κρίση

Η παρέμβαση του κοινοβουλίου πυροδοτήθηκε την Παρασκευή, όταν ένα κεντροδεξιό κόμμα αποχώρησε από τον συνασπισμό λόγω διαφωνιών για την επιβολή σκληρότερων μέτρων κατά του Ισραήλ εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα. Η αποχώρηση του Υπουργού Εξωτερικών, Κάσπαρ Φελντκαμπ, και άλλων στελεχών του κόμματος New Social Contract άφησε την κυβέρνηση με μόλις δύο κόμματα και μόλις 32 έδρες από τις 150 στο κοινοβούλιο.

Πολιτική αστάθεια σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η ολλανδική κρίση προστίθεται στις ευρύτερες πολιτικές αναταράξεις στην Ευρώπη, με τη Γαλλία επίσης να βρίσκεται στο χείλος κυβερνητικής κατάρρευσης. Η αστάθεια δυσκολεύει τις προσπάθειες της ΕΕ να ανταποκριθεί στις εμπορικές προκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και να στηρίξει την ειρηνευτική προσπάθεια στην Ουκρανία.

Η κρίση έπληξε και το Υπουργείο Εμπορίου της Ολλανδίας, καθώς και αυτός ο υπουργός παραιτήθηκε, περιπλέκοντας περαιτέρω τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μια κρίσιμη περίοδο.

Οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, αλλά το κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο της Ολλανδίας σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης μπορεί να διαρκέσουν μήνες, αφήνοντας τη χώρα σε παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας.

Το σημερινό κοινοβουλευτικό debate έχει προγραμματιστεί για τις 10:15 π.μ. (τοπική ώρα) και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αργά το βράδυ. Όλα τα κόμματα θα τοποθετηθούν για το αν πρέπει να αντικατασταθεί η κυβέρνηση Σχουφ ή αν μπορεί να συνεχίσει με τη στήριξη της αντιπολίτευσης.

Ο Σχουφ ζητά στήριξη, αλλά οι απαιτήσεις είναι υψηλές

Ο Σχουφ, που δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, δήλωσε πως τα δύο εναπομείναντα κόμματα του συνασπισμού έχουν συμφωνήσει στην κατανομή των κενών υπουργικών θέσεων, όπως ανέφερε σε επιστολή του προς το κοινοβούλιο το βράδυ της Τρίτης.

Αν παραμείνει στην εξουσία, θα χρειαστεί τη στήριξη από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προωθήσει πολιτικές. Ωστόσο, οι απαιτήσεις των κομμάτων είναι δύσκολα διαχειρίσιμες.

Αν τελικά η κυβέρνηση Σχουφ παραιτηθεί, μια πιθανή λύση είναι να αντικατασταθεί από ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους χωρίς κομματική ταυτότητα, σύμφωνα με πρόταση του προοδευτικού κόμματος D66. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο αν θα υπάρξει συναίνεση από τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ, σύμφωνα με την εφημερίδα AD, ο βασιλιάς της Ολλανδίας μπορεί να αρνηθεί τις παραιτήσεις.

Με πληροφορίες από Βloomberg

