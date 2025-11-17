Την προειδοποίηση ότι η Πολωνία βρίσκεται ουσιαστικά σε «προπολεμική κατάσταση» εξέφρασε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Βίσλαβ Κούκουλα.

Εν μέσω αυξανόμενων απειλών κατά της ασφάλειας της χώρας και στον απόηχο πράξεων σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο, σύμφωνα με τον στρατηγό, οι πληροφορίες που συλλέγουν οι υπηρεσίες δείχνουν ότι συγκεκριμένοι παράγοντες επιδιώκουν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση, στις δυνάμεις ασφαλείας και στους θεσμούς του κράτους, δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες ευνοϊκές για πιθανή επιθετικότητα στο πολωνικό έδαφος.

Η Πολωνία θυμίζει τα γεγονότα του 1939

Ο Κούκουλα συγκρίνει την τρέχουσα κατάσταση με τα γεγονότα του 1939, τονίζοντας ότι η αντίδραση της Πολωνίας και των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή κάθε επίθεσης.

«Οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφος του ΝΑΤΟ πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά, δημιουργώντας σημαντικό κίνδυνο για τον επιτιθέμενο», δήλωσε ο στρατηγός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισχυρής συλλογικής άμυνας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία ήδη προετοιμάζει το έδαφος για πιθανή επιθετική ενέργεια.

«Ο εχθρός έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο. Δημιουργεί συνθήκες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την αστυνομία, καθώς και στην προετοιμασία του εδάφους για πιθανή επιθετική ενέργεια στο πολωνικό έδαφος», τόνισε ο Koύκουλα.

Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουν δημοσιευθεί, ο στρατηγός σημείωσε ότι τα χαρακτηριστικά του συμβάντος στην πολωνική σιδηροδρομική γραμμή είναι όμοια με πράξεις σαμποτάζ. «Διαθέτουμε όλο το οπλοστάσιο εργαλείων για να ανταποκριθούμε σε τέτοιες απειλές, είτε συμμετρικά είτε ασύμμετρα», τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι η Πολωνία είναι πλήρως προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει κάθε καταστροφική ενέργεια.

Η Ρωσία δοκιμάζει τα σύνορα της Ευρώπης

Παράλληλα, η διεθνής εικόνα ασφάλειας παραμένει τεταμένη. Ο επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών BND, Μάρτιν Γιάγκερ, σημείωσε ότι η Ρωσία υπό τον πρόεδρο Βλάντίμιρ Πούτιν δείχνει προθυμία να δοκιμάσει τα σύνορα της Ευρώπης, θέτοντας τη δυνατότητα μιας «καυτής αντιπαράθεσης» σε υψηλή προτεραιότητα. Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών αντίστοιχα εκτιμά ότι, μεσοπρόθεσμα, η Ρωσία θεωρεί σχεδόν αναπόφευκτη μια μεγάλη κλίμακα πολέμου στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει τις στρατηγικές αμυντικές μεταρρυθμίσεις της, συμπεριλαμβανομένης της κοινής παραγωγής επιθετικών drones, με στόχο την πλήρη ετοιμότητα για πιθανή ένοπλη σύγκρουση έως το 2030.

Η πολωνική κυβέρνηση ανταποκρίνεται άμεσα. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής εθνικής ασφάλειας για αύριο, προκειμένου να εξεταστούν τα σιδηροδρομικά ατυχήματα και να συζητηθούν περαιτέρω μέτρα προστασίας.

Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν στρατιωτικοί διοικητές, επικεφαλής υπηρεσιών ασφαλείας και εκπρόσωπος του Προέδρου, με την επιτροπή να προεδρεύεται από τον υπουργό Άμυνας της Πολωνίας.

Η Πολωνία, όπως επισημαίνει ο Κούκουλα, παραμένει έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε απειλή, διασφαλίζοντας ότι η χώρα και η ευρύτερη περιοχή του ΝΑΤΟ παραμένουν ασφαλείς απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο επίθεση.

