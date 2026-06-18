Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα με γεωργιανό διαβατήριο, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία του Ρώσου σκιτσογράφου Ρόμπερτ Κουζόβκοφ.

Ο καλλιτέχνης, γνωστός ως Σεμιόν Σκρεπέτσκι, πυροβολήθηκε θανάσιμα σε δημόσιο δρόμο στην Πολωνία από άγνωστο δράστη.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε το περιστατικό ως πολιτική δολοφονία και εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ρωσίας στην υπόθεση.

Ο θανών είχε εγκαταλείψει τη Ρωσία το 2021 φοβούμενος πολιτικές διώξεις, ενώ το έργο του επικεντρωνόταν στην κριτική ρωσικών πολιτικών προσώπων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στα χέρια των πολωνικών αρχών βρίσκεται ένας άνδρας που φέρεται να συνδέεται με τη δολοφονία του Ρώσου σκιτσογράφου Ρόμπερτ Κουζόβκοφ, γνωστού με το ψευδώνυμο Σεμιόν Σκρεπέτσκι, ο οποίος έπεσε νεκρός τη Δευτέρα στην ανατολική Πολωνία.

Τη σύλληψη ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, αναφέροντας ότι ο συλληφθείς θεωρείται «ύποπτος ότι συμμετείχε στο φόνο». Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στο Χ, ο άνδρας ταξίδευε με γεωργιανό διαβατήριο, ενώ οι αρχές προσπαθούν πλέον να εντοπίσουν ποιος ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από την εντολή εκτέλεσης.

Advertisement

Advertisement

Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW! Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 18, 2026

Ο 44χρονος καλλιτέχνης δέχθηκε επίθεση το πρωί της Δευτέρας σε δημόσιο δρόμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης τον πυροβόλησε τρεις φορές με πιστόλι. Όταν ο Κουζόβκοφ κατέρρευσε στο έδαφος, ο ένοπλος τον πλησίασε και τον πυροβόλησε ακόμη δύο φορές εξ επαφής, ολοκληρώνοντας την επίθεση πριν διαφύγει.

Dziś rano pod Warszawą policjanci ze specjalnej grupy śledczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji w Białej Podlaskiej.



Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela… pic.twitter.com/EML1kwPR94 — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) June 18, 2026

Μιλώντας την Τετάρτη για την υπόθεση, ο Τουσκ εκτίμησε ότι όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν «για μια πολιτική δολοφονία». «Αν παραγγέλθηκε από τη Ρωσία, τότε είναι κι αυτό επίσης ένα πολύ σοβαρό θέμα με διεθνή διάσταση», πρόσθεσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι είχε γίνει γνωστός μέσα από τις αιχμηρές και συχνά προκλητικές πολιτικές του καρικατούρες. Στο στόχαστρό του βρέθηκαν κατά καιρούς κορυφαίες προσωπικότητες της ρωσικής πολιτικής σκηνής, μεταξύ αυτών ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ιωσήφ Στάλιν, ο Αλεξέι Ναβάλνι αλλά και ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ.

🔴 Çizdiği karikatürle Putin'i hedef alan Rus sanatçı Robert Kuzakov, Polonya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. pic.twitter.com/CNCJ8jfvdN Advertisement June 17, 2026

Το 2021 εγκατέλειψε τη Ρωσία και εγκαταστάθηκε στην Πολωνία, δηλώνοντας ότι φοβόταν πιθανές πολιτικές διώξεις στη χώρα του.

Ακόμη και μετά τη μετεγκατάστασή του στην Πολωνία, ο Κουζόβκοφ συνέχισε να παρεμβαίνει ενεργά στον δημόσιο διάλογο. Συμμετείχε σε δράσεις της ρωσικής αντιπολίτευσης, χωρίς ωστόσο να διστάζει να ασκεί κριτική και σε πρόσωπα του αντιπολιτευτικού χώρου.

Παράλληλα, μέσω των κοινωνικών δικτύων είχε εκφράσει επανειλημμένα επικριτικές θέσεις απέναντι στην ουκρανική κυβέρνηση. Οι αναρτήσεις του αυτές είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ η προσωπική του διεύθυνση είχε δημοσιοποιηθεί από τον αμφιλεγόμενο ουκρανικό ιστότοπο Myrotvorets.

Advertisement

Η δολοφονία επαναφέρει στο προσκήνιο παλαιότερες υποθέσεις επιθέσεων εναντίον Ρώσων αντιφρονούντων και επικριτών του Κρεμλίνου στο εξωτερικό.

Μεταξύ των πιο γνωστών περιπτώσεων συγκαταλέγονται ο θάνατος του πρώην πράκτορα της FSB, Alexander Litvinenko, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2006 από πολώνιο, καθώς και η δηλητηρίαση του πρώην διπλού πράκτορα Sergei Skripal και της κόρης του το 2018 με νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ.

Η Ρωσία έχει απορρίψει διαχρονικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε τέτοιες υποθέσεις, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Advertisement