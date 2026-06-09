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Ένα απρόσμενο περιστατικό καταγράφηκε σε εστιατόριο του διάσημου σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ στον Καναδά, όταν δύο ποντίκια εμφανίστηκαν μέσα στην αίθουσα πελατών και άρχισαν να κινούνται ανάμεσα στα τραπέζια.

Το συμβάν φέρεται να σημειώθηκε στο Gordon Ramsay Steak στο Ρίτσμοντ της Βρετανικής Κολομβίας, με το σχετικό βίντεο να ανεβαίνει στο TikTok από χρήστη της πλατφόρμας χωρίς συνοδευτική λεζάντα. Στα πλάνα φαίνεται η σχεδόν άδεια σάλα του εστιατορίου, ενώ τα δύο μικρά τρωκτικά τρέχουν ανάμεσα στα τραπέζια.

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Την ώρα που καταγράφεται η σκηνή, μέλη του προσωπικού φαίνεται να παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ ακούγονται σχόλια από παρευρισκόμενους. Ένας πελάτης επισημαίνει την παρουσία των ποντικιών, ενώ άλλος αντιμετωπίζει το περιστατικό με χιούμορ, λέγοντας πως οι πελάτες θα μπορούσαν να απολαύσουν το «δωρεάν γεύμα» τους, θεωρώντας πως πιθανότατα δεν θα πλήρωναν μετά από ένα τέτοιο θέαμα.

Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. Οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες, με αρκετούς χρήστες να δηλώνουν σοκαρισμένοι, ενώ άλλοι ανέφεραν πως η εμφάνιση τρωκτικών δεν είναι απαραίτητα ασυνήθιστη στην περιοχή του Ρίτσμοντ.

Άτομο που εργάζεται στον χώρο της απεντόμωσης σχολίασε πως ένα τέτοιο περιστατικό μπορεί να συμβεί ακόμη και σε εστιατόρια με υψηλά πρότυπα, καθώς η παρουσία τρωκτικών δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι ένας χώρος είναι βρώμικος ή ότι η κουζίνα δεν τηρεί κανόνες υγιεινής.

Όταν ένας χρήστης ρώτησε αν το εστιατόριο αποζημίωσε τους πελάτες προσφέροντας δωρεάν γεύμα, ο άνθρωπος που κατέγραψε το βίντεο ανέβασε φωτογραφία του λογαριασμού του και υποστήριξε πως έλαβε έκπτωση 100 δολαρίων.

Το περιστατικό συνέχισε να συζητείται και στο Reddit, όπου πολλοί χρήστες τόνισαν ότι η εμφάνιση τρωκτικών μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για πολλά εστιατόρια, ανεξάρτητα από το επίπεδο ή τη φήμη τους. Κάποιοι ανέφεραν πως ακόμη και γνωστά εστιατόρια σε μεγάλες γαστρονομικές πόλεις έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις.

Άλλοι σχολίασαν πως παράγοντες όπως η ηλικία του κτιρίου, η τοποθεσία, η γειτονιά και τα διπλανά καταστήματα μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση τρωκτικών. Παράλληλα, εργαζόμενος στον χώρο της εστίασης υποστήριξε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το προσωπικό εκπαιδεύεται να διαχειρίζεται τέτοιες στιγμές ψύχραιμα και να εξηγεί πως μπορεί να σχετίζονται με τη δομή και την παλαιότητα ενός κτιρίου.

Η εικόνα των δύο ποντικιών μέσα στην αίθουσα ενός διάσημου εστιατορίου, πάντως, ήταν αρκετή για να γίνει το περιστατικό ένα από τα πιο σχολιασμένα θέματα στα κοινωνικά δίκτυα.