Τα κοιμητήρια του Παρισιού, δεν είναι απλά ένας τόπος ανάπαυσης νεκρών, αλλά προστατευόμενοι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς εκεί βρίσκονται οι τελευταίες κατοικίες σημαντικών προσωπικοτήτων των τελευταίων αιώνων όπως ο Τζιμ Μόρισον των Doors, ο συγγραφέας Όσκαρ Ουάιλντ και οι θρυλικές Εντίθ Πιαφ και Μαρία Κάλλας.

Χιλιάδες άνθρωποι κατακλίζουν κάθε χρόνο τα κοιμητήρια του Περ-Λασέζ, του Μονπαρνάς και της Μονμάρτρης για να αποτίσουν φόρο τιμής στους θρύλους της μουσικής, του θεάτρους, της ζωγραφικής και της λογοτεχνίας. Όμως η πάροδος των χρόνων έχει αφήσει σκληρά τα σημάδια της στις ταφόπλακες των διάσημων νεκρών, με τον Δήμο του Παρισιού να έχει βρεί έναν ευφάνταστο τρόπο για να αποκαταστήσει τα ταφικά μνημεία στα υπερπλήρη νεκροταφεία του Παρισιού.

Advertisement

Advertisement

Ανακοίνωσε λοιπόν, ότι προσφέρει στους Παριζιάνους την ευκαιρία να κερδίσουν μια θέση ταφής ανάμεσα σε διάσημους καλλιτέχνες της ιστορίας που έχουν ταφεί στα κοιμητήρια της Γαλλικής πρωτεύουσας.

Πόσο στοιχίζει μια θέση δίπλα στους διάσημους τάφους

Συνολικά 30 ταφόπλακες που χρειάζονται επισκευή, δέκα σε κάθε νεκροταφείο, προσφέρονται έναντι 4.000 ευρώ η καθεμία, με την προϋπόθεση ότι οι αγοραστές θα τις αποκαταστήσουν και θα αποκτήσουν ένα οικόπεδο ταφής δίπλα τους.

Το Δημαρχείο του Παρισιού αναφέρει, ότι το σχέδιο ισορροπεί ανάμεσα στον σεβασμό των νεκρών και την ευκαιρία στους κατοίκους της πόλης να ταφούν δίπλα σε παγκόσμιες προσωπικότητες και να έχουν την χαρά να αποκαταστήσουν τους τάφους τους.

Στους όρους που θέτει ο Δήμος είναι να αποκαταστασθούν τα μνημεία μέσα στους επόμενους έξι μήνες, ακριβώς όπως ήταν, και να μισθώσουν ένα οικόπεδο ταφής εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Τα οικόπεδα ταφής στα κοιμητήρια του Παρισιού μισθώνονται για ορισμένο χρονικό διάστημα ή επ’ αόριστον και οι τιμές ξεκινούν από 976 ευρώ για 10ετή μίσθωση, 3.354 ευρώ για 30 χρόνια, 5.260 ευρώ για 50 χρόνια και 17.668 ευρώ για επ’ αόριστον.

Οι διάσημοι των Παρισινών κοιμητηρίων

Όμως τα διάσημα νεκροταφεία του Παρισού, είναι πλέον ασφυκτικκά γεμάτα ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, έχοντας ελάχιστες πλέον ελεύθερες θέσεις.

Advertisement

Η συντήρηση των ταφόπλακων και των μνημείων, είναι ευθύνη των οικογενειών κι όχι της πόλης του Παρισιού. Όμως, ορισμένοι τάφοι έχουν εγκαταλειφθεί και ερειμώσει με την πάροδο του χρόνου. Η απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων μνημείων ωστόσο είναι δύσκολη, επειδή τα νεκροταφεία έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενες περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.

Η πόλη ελπίζει ότι με αυτό το σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από το συμβούλιο τον Απρίλιο, θα αποκατασταθούν τα μνημεία των διάσημων τα οποία αποτελούν έδω και πολλά χρόνια δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί.

Εκτός από τους Μόρισον, Πιαφ και Ουάιλντ, στο περίφημο κοιμητήριο του Περ Λασέζ αναπαύονται ο Γάλλος μυθιστοριογράφος Μαρσέλ Προυστ και ο Πολωνός συνθέτης Φρεντερίκ Σοπέν ενώ στο Μονπαρνάς έχουν ταφεί οι συγγραφείς Ζαν-Πολ Σαρτρ, Σιμόν ντε Μποβουάρ, Σάμιουελ Μπέκετ, ο τραγουδιστής Σερζ Γκενσμπούρ ενώ βρίσκεται και η τέφρα της ηθοποιού Τζέιν Μπίρκιν.

Advertisement

Στη Μονμάρτη είναι οι τάφοι του ζωγράφου Έντγκαρ Ντεγκά, του συγγραφέα Εμίλ Ζολά και του γάλλου σκηνοθέτη Φρανσουά Τρυφό.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι κάτοικοι του Παρισιού, ενώ λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος το Δ.Σ του Δήμου αποφάσισε να κάνει κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2026.

Advertisement