Νέες θεωρίες για την υγεία του Βλάντιμιρ Πούτιν αναζωπυρώθηκαν ύστερα από συνάντησή του με ειδικό δημόσιας υγείας, καθώς σε βίντεο και φωτογραφίες φάνηκαν διογκωμένες φλέβες στα χέρια του και ασυνήθιστες κινήσεις των δαχτύλων του.

Ο 73χρονος Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τη 22χρονη Γεκατερίνα Λεστσίνσκαγια, επικεφαλής του κινήματος «Υγιής Πατρίδα», για να συζητήσουν πιθανή απαγόρευση των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Ωστόσο, τα μέσα επικεντρώθηκαν στη φυσική του κατάσταση.

Putin's handshake with health expert sparks concern. pic.twitter.com/MTpzZzW698 — Daily Mail (@DailyMail) November 10, 2025

Ορισμένοι σχολιαστές υπέθεσαν ότι οι κινήσεις του δείχνουν πόνο, ενώ άλλοι τις απέδωσαν στη γήρανση ή σε αισθητικές επεμβάσεις.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τις εικασίες «ανυπόστατες φάρσες». Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί στο παρελθόν, όπως το 2023, όταν ο Πούτιν εμφάνισε ακούσιες κινήσεις στα πόδια του, προκαλώντας υποψίες για νευρολογικά προβλήματα.

Putin’s ‘swollen and sore’ hand sparks new wave of speculation over Russian president’s health https://t.co/2w2kY2kKZL pic.twitter.com/JMk6agCqwX — New York Post (@nypost) November 10, 2025

Αναφορές έχουν επίσης κάνει λόγο για πρησμένο πρόσωπο, πιθανόν λόγω κορτικοστεροειδών ή αισθητικών ενέσεων. Παλιότερη έρευνα του Proekt συνέδεσε τον πρόεδρο με επισκέψεις ογκολόγου, κάτι που διαψεύστηκε.

Το 2025 φήμες υποστήριξαν ότι χρησιμοποιεί σωσίες, καθώς τεχνητή νοημοσύνη εντόπισε διαφορές στα χαρακτηριστικά του προσώπου του.