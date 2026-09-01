Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Πρίγια Αντικάρι, η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης ελικοπτέρου στο Νεπάλ, πραγματοποίησε σχεδόν 100 αποστολές διάσωσης κατά τη διάρκεια των πρόσφατων καταστροφικών πλημμυρών.

Η πιλότος συντόνισε κρίσιμες επιχειρήσεις εκκένωσης υπό αντίξοες συνθήκες, επισημαίνοντας το πρωτόγνωρο μέγεθος της καταστροφής που σημειώθηκε στη χώρα.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν τον θάνατο άνω των 1.000 ανθρώπων, με τις τοπικές αρχές να προχωρούν σε προσωρινές ταφές μη ταυτοποιημένων σορών.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων μέσω εξέτασης DNA βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς το σύστημα διαχείρισης των νεκρών αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις.

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Η Πρίγια Αντικάρι, η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης ελικοπτέρου στο Νεπάλ, πραγματοποίησε σχεδόν 100 αποστολές διάσωσης μέσα σε μόλις έξι ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα και στέρησε τη ζωή σε πάνω από 1.000 ανθρώπους. Η 40χρονη αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, γιατί επιχειρεί αδιάκοπα για τη διάσωση πολιτών που κινδυνεύουν από τη φυσική καταστροφή και αποδεικνύει ότι οι στόχοι υλοποιούνται έχοντας αφοσιώση και εμπιστοσύνη στις ατομικές δυνάμεις.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Άντερσον Κούπερ του CNN, η Αντικάρι δήλωσε ότι είναι εξαντλημένη μετά από τις συνεχείς πτήσεις, αλλά και ότι η καταστροφή που είδε δεν μοιάζει με τίποτε από όσα έχει δει στο παρελθόν. «Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε εξαντλημένοι από τις τόσες πτήσεις. Όμως έχουμε εκπαιδευτεί γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

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Priya Adhikari is Nepal's first female helicopter captain and she's flown over 100 rescue missions in the wake of the devastating flood. Anderson speaks with her about what she's witnessed. pic.twitter.com/3YYXHZA60J — Anderson Cooper 360° (@AC360) September 1, 2026

Όπως εξήγησε, ο συντονισμός των εναέριων μέσων αποτελεί κρίσιμο μέρος της επιχειρησιακής προσπάθειας, ειδικά όταν πολλαπλά ελικόπτερα καταφθάνουν ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο για εκκένωση.

«Δεν έχει μείνει τίποτα»

«Οι πιλότοι πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία μέσω ασυρμάτου, καθώς ορισμένες φορές επιχειρούν να προσγειωθούν πέντε ή έξι ελικόπτερα στο ίδιο ακριβώς σημείο για να παραλάβουν επιζώντες», πρόσθεσε.

Από αέρος, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. «Δεν έχει μείνει τίποτα. Πέντε υδροηλεκτρικά έργα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ανθρώπινες ζωές χάθηκαν. Κάθε φορά που προσγειώνομαι και βλέπω κόσμο να μου κάνει σήμα, τους λέω: “Επιζήσατε”».

Παρόλο που διασώζει κατοίκους που δεν γνωρίζει, η Αντικάρι παραδέχτηκε ότι οι αποστολές διάσωσης έχουν συναισθηματικό βάρος.

Η ίδια σημείωσε ότι οι ξαφνικές πλημμύρες ήταν ακόμη μεγαλύτερες από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Νεπάλ το 2015.

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Η αντισυμβατική καριέρα

Η 40χρονη πιλότος έγινε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης ελικοπτέρου στο Νεπάλ μετά από μια ασυνήθιστη πορεία στον χώρο της αεροπορίας, που θεωρούνταν ανδροκρατούμενος. Αρχικά σπούδασε περιβαλλοντικές επιστήμες και εργάστηκε ως αεροσυνοδός. Το ενδιαφέρον της για την αεροπλοΐα γεννήθηκε μετά από μια πτήση αναψυχής με ελικόπτερο.

Στη συνέχεια ταξίδεψε στις Φιλιππίνες για να λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση και, αφού συμπλήρωσε τις απαραίτητες ώρες πτήσης, ονομάστηκε κυβερνήτης. Το 2017 εντάχθηκε πλήρως στο δυναμικό των πιλότων ελικοπτέρου.

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Στη συνέχεια, εξειδικεύτηκε στις διασώσεις σε ορεινά υψόμετρα στα Ιμαλάια, συμμετέχοντας στον απεγκλωβισμό τραυματισμένων ορειβατών από το Όρος Έβερεστ, εκτελώντας αποστολές που έφταναν ακόμη και σε υψόμετρο 6.200 μέτρων.

Μόλις το 4% των 900 σορών που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στο BBC Nepali.

Στην Τσιτουάν, μία περιοχή πολύ πιο κάτω από το σημείο όπου σημειώθηκαν αρχικά οι πλημμύρες, πραγματοποιούνταν πρόχειρες ταφές, καθώς τα ποτάμια του κράτους των Ιμαλαΐων παρέσυραν σχεδόν 300 νεκρούς στις όχθες τους.

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Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά από τη μυρωδιά της αποσύνθεσης, ενώ άνδρες που φορούσαν λευκές στολές ατομικής προστασίας (PPE), συμπεριλαμβανομένων μασκών, μετέφεραν τις σορούς αγνώστων στοιχείων σε φορτηγά.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ένα μεγάλο τμήμα του δάσους έξω από την πόλη σκάφτηκε. Ιατρικό προσωπικό και εθελοντές εργάστηκαν για τη λήψη δειγμάτων DNA από τα μη ταυτοποιημένα λείψανα.

Ο επικεφαλής της περιφέρειας, Γκανές Αριαάλ, δήλωσε στο BBC Nepali ότι οι συγγενείς θα μπορούν να παραλάβουν τα λείψανα των αγαπημένων τους προσώπων μόλις αυτά ταυτοποιηθούν μέσω εξέτασης DNA.

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«Δεν έχουμε αρκετούς καταψύκτες εδώ… Έπρεπε να επιλέξουμε αυτή την τελευταία εναλλακτική, το σύστημα προσωρινής ταφής. Είμαστε πραγματικά αντιμέτωποι με μια κατάσταση που μας ξεπερνά», δήλωσε.

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