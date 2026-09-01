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Η καταστροφή στα σύνορα με το Θιβέτ έχει προκαλέσει περισσότερους από 900 θανάτους, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε περίπου 4.250 άτομα.

Διεθνή σωστικά συνεργεία συνεχίζουν για έκτη ημέρα τις έρευνες σε συντρίμμια και σήραγγες, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό και ελεγχόμενες εκρήξεις για τον εντοπισμό επιζώντων.

Ένα εξάχρονο κορίτσι που παρέμεινε παγιδευμένο στη λάσπη για τέσσερις ημέρες διασώθηκε από την αστυνομία και επανενώθηκε με την οικογένειά του.

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Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το Νεπάλ, με δύο παιδιά να γλιτώνουν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τις καταστροφικές πλημμύρες, χάρη στην σωτήρια παρέμβαση μιας γυναίκας που έτυχε να βρίσκεται στο ίδιο σημείο.

Στο βίντεο καταγράφεται η συγκλονιστική προσπάθεια της εν λόγω γυναίκας να απομακρύνει τα δύο παιδιά από τον δρόμο. Τα αρπάζει και τα οδηγεί προς την ανηφόρα, μόλις λίγα δευτερόλεπτα προτού ένας τεράστιος χείμαρρος λάσπης παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του.

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Η γυναίκα, τα δύο παιδιά και οι υπόλοιποι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο πρόλαβαν να απομακρυνθούν και να σωθούν. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν η γυναίκα συνδέεται συγγενικά με τα παιδιά.

Woman saves two Children. Nepal Flood Disaster. pic.twitter.com/Xr0STTwSS4 August 30, 2026

Το περιστατικό έρχεται στο προσκήνιο την ώρα που το Νεπάλ συνεχίζει να μετρά τις πληγές του από την πρωτοφανή καταστροφή που σημειώθηκε στα σύνορα με το Θιβέτ. Ένας καταστροφικός χείμαρρος, αποτελούμενος από πάγο, βράχους, λάσπη και συντρίμμια, έχει αφήσει πίσω του περισσότερους από 900 νεκρούς, ενώ περίπου 4.250 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Για έκτη διαδοχική ημέρα, οι διασώστες έδιναν τη Δευτέρα μάχη μέσα σε τόνους λάσπης και συντρίμμια, αναζητώντας ανθρώπους που αγνοούνται μετά την καταστροφή. Μεταξύ αυτών βρίσκονται εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα, οι οποίοι εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν παγιδευτεί σε σήραγγες.

Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν γεωτρύπανα, σκάβουν και πραγματοποιούν ελεγχόμενες εκρήξεις, προκειμένου να ανοίξουν δρόμο μέσα από τα συντρίμμια. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης ομάδες από την Κίνα, την Ινδία και τη Νότια Κορέα.

Μέχρι στιγμής, τρεις σοροί έχουν ανασυρθεί από δύο σήραγγες, ενώ οι διασώστες έχουν εντοπίσει αρκετά σημεία όπου οι διαδρομές έχουν αποκλειστεί από μεγάλες ποσότητες λάσπης.

Μέσα στο σκηνικό της καταστροφής, ωστόσο, καταγράφηκε και μια συγκινητική στιγμή. Ένα εξάχρονο κορίτσι, που είχε ανασυρθεί ζωντανό από τη λάσπη τέσσερις ημέρες μετά την καταστροφή, κατάφερε την Παρασκευή να επιστρέψει στην αγκαλιά των γονιών του. Η αστυνομία το εντόπισε να κλαίει και να φωνάζει τη μητέρα του.

«Το σώμα της ήταν παγιδευμένο στη λάσπη, αλλά το κεφάλι της ήταν έξω», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ένοπλης Αστυνομίας του Νεπάλ, Netra Bahadur Karki. Όπως ανέφερε, το παιδί δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο, νοσηλεύεται και αναρρώνει, έχοντας ήδη επιστρέψει στην οικογένειά του.