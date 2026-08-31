Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ προκάλεσαν τον θάνατο 939 ανθρώπων, ενώ χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι μετά και τις κατολισθήσεις που επηρέασαν επίσης την κινεζική περιοχή του Θιβέτ.

Ένα οίκημα με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάφερε να αντέξει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, προστατεύοντας την οικογένεια που βρισκόταν στο εσωτερικό του.

Οι αρχές έχουν διασώσει συνολικά 11.379 άτομα, εστιάζοντας πλέον τις προσπάθειές τους στα δίκτυα σηράγγων των ενεργειακών έργων Upper Trishuli και Trishuli.

Οι διασώστες εισήλθαν στη σήραγγα του έργου Trishuli 3A, ωστόσο δεν έλαβαν καμία ανταπόκριση από πιθανούς εγκλωβισμένους κατά την έρευνά τους.

Η ανησυχία για τους αγνοούμενους εντείνεται καθώς περνούν οι ημέρες και περιορίζεται το χρονικό περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από το έδαφος.

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Απελπιστικές είναι οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το Νεπάλ, όπου τους 939 έφτασαν οι νεκροί και πάνω από 4.000 οι αγνοούμενοι από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται.

Γιατί άντεξε το σπίτι

Viral έχει γίνει η περίπτωση ενός πράσινου σπιτιού που άντεξε στα ακραία καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα η οικογένεια που βρισκόταν μέσα να επιζήσει.

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Τα τυπικά σχέδια κατοικιών αντέχουν κυρίως κατακόρυφα φορτία, αλλά συχνά καταρρέουν υπό πλευρική πίεση. Το συγκεκριμένο κτίριο άντεξε χάρη στον σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τις συνεχείς χαλύβδινες ράβδους που συνέδεσαν άρρηκτα τα υποστυλώματα, τις δοκούς και τα θεμέλια σε έναν ενιαίο, άκαμπτο σκελετό. Κατά την πρόσκρουση του υδάτινου όγκου, το ενισχυμένο πλαίσιο απορρόφησε την πλευρική δύναμη και τη μετέφερε στο έδαφος.

Good News,

Dear citizens of world,



All those were praying and worried about what happened to people in the Green House during the catastrophic Nepal Floods



The family and house survived the ordeal. pic.twitter.com/iElo4qXvBL August 28, 2026



Καταλυτικό ρόλο έπαιξε και η τοποθεσία του οικήματος, το οποίο βρισκόταν ελαφρώς εκτός της κεντρικής κοίτης, σε οριακά υψηλότερο έδαφος. Καθώς οι βαρύτεροι ογκόλιθοι παρασύρονταν από το κεντρικό, βαθύτερο κανάλι του χειμάρρου, το συμπαγές σχήμα του σπιτιού λειτούργησε σαν σφήνα. Ανάγκασε τον υδάτινο όγκο να διαχωριστεί και να προσπεράσει το κτίριο από τις δύο πλευρές.

Interesting facts about the most famous Green House building which survived in this horrific Flood in #Nepal pic.twitter.com/w8amDmyza3 — Muzzamal (@Warrior1Pak) August 30, 2026

Παράλληλα, η εναποτιθέμενη λάσπη σχημάτισε γρήγορα φυσική ράμπα, εκτρέποντας τα μεταγενέστερα κύματα.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διασώσης

Σύμφωνα με τις αρχές, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί συνολικά 11.379 άνθρωποι. Μεταξύ των εγκαταστάσεων στις οποίες επικεντρώνονται οι προσπάθειες είναι τα έργα Upper Trishuli 1, Trishuli 3A και Trishuli 3B, όπου υπάρχουν εκτεταμένα και σε ορισμένα σημεία διασυνδεδεμένα δίκτυα σηράγγων.

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Η περιοχή αποτελεί σημαντικό κόμβο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Νεπάλ. Το έργο Trishuli 3B χρησιμοποιεί νερό που προέρχεται από το Trishuli 3A, ενώ το Upper Trishuli 1 βρίσκεται ψηλότερα στην κοίτη του ποταμού και βρισκόταν ακόμη υπό κατασκευή όταν σημειώθηκαν οι πλημμύρες.

Την Κυριακή (30/08), οι διασώστες κατάφεραν να ανοίξουν δίοδο αρκετά μεγάλη ώστε να εισέλθουν στη σήραγγα του Trishuli 3A και να ξεκινήσουν την αναζήτηση πιθανών επιζώντων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπαλέντρα Σαχ, η ομάδα που προχώρησε στο εσωτερικό της σήραγγας φώναξε προς τους εγκλωβισμένους, χωρίς να λάβει κάποια απάντηση.

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Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης, ενώ η ανησυχία αυξάνεται καθώς περνούν οι ημέρες και περιορίζεται το χρονικό περιθώριο για τον εντοπισμό ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν επιβιώσει κάτω από το έδαφος.