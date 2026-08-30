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Οι αρχές του Νεπάλ ξεκίνησαν προσωρινές ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων στο δάσος Ντεβγκάτ, ακολουθώντας τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης νεκρών.

Ιατρικές ομάδες συλλέγουν δείγματα DNA από κάθε θύμα πριν από την ταφή, ώστε να καταστεί δυνατή η μελλοντική τους ταυτοποίηση.

Το Νεπάλ απηύθυνε έκκληση για την αποστολή ψυκτικών μονάδων και κιτ DNA, καθώς πολλές σοροί βρίσκονται σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

Στο Θιβέτ έχουν καταγραφεί 16 θάνατοι και 546 αγνοούμενοι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή.

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Στους 781 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν το Νεπάλ, ενώ περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 589 ξένοι υπήκοοι.

Την ίδια ώρα, κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στο Θιβέτ έχουν χάσει τη ζωή τους 16 άνθρωποι, ενώ 546 παραμένουν αγνοούμενοι.

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🇳🇵 This has to be one of the luckiest escapes from the flooding in Nepal



Writers: Mhedi, Ianpic.twitter.com/cWppA3FXqI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 30, 2026

Προσωρινές ταφές για τα μη ταυτοποιημένα θύματα

Με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται και πολλές σορούς να παραμένουν χωρίς ταυτοποίηση, οι αρχές του Νεπάλ ξεκίνησαν τις προσωρινές ταφές μη αναγνωρισμένων θυμάτων.

Στις πεδιάδες, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από τις πληγείσες από τις πλημμύρες κοιλάδες της Ρασούβα, όπου η καταστροφή έπληξε την Τετάρτη, οι αρχές έχουν σκάψει εκατοντάδες τάφους στο δάσος Ντεβγκάτ του Τσιτβάν.

Πριν από κάθε ταφή λαμβάνονται δείγματα DNA και καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των θυμάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή τους στο μέλλον και, εφόσον εντοπιστούν οι οικογένειές τους, να μπορούν να ζητήσουν την εκταφή και την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων θρησκευτικών τελετών.

Η διαδικασία ακολουθεί διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης νεκρών σε μαζικές καταστροφές, όπως αυτά της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Αμρίτ Μπαχαντούρ Ράι, δήλωσε ότι όλες οι προσωρινές ταφές καταγράφονται με ακρίβεια.

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«Ιατρικές ομάδες πήραν δείγματα DNA από κάθε θύμα πριν από την ταφή», ανέφερε, εξηγώντας ότι στόχος είναι να μπορούν οι οικογένειες να προχωρήσουν αργότερα στην ταυτοποίηση και, όπου απαιτείται, στην εκταφή.

Αποσύνθεση των σορών – Έκκληση για ψυκτικές μονάδες

Η κατάσταση γίνεται ολοένα δυσκολότερη, καθώς πολλές από τις σορούς που έχουν ανασυρθεί έχουν ήδη αρχίσει να αποσυντίθενται.

Για τον λόγο αυτό, το Νεπάλ έχει απευθύνει έκκληση για την αποστολή ψυκτικών μονάδων και κιτ εξέτασης DNA, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες ανάγκες.

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«Έχουμε επικοινωνήσει με διάφορες χώρες για ψυκτικές μονάδες. Θα χρειαστούμε περισσότερες από χίλιες και έχουμε αρχίσει να τις παραλαμβάνουμε», δήλωσε ο Ράι.

Ο υπουργός εξήγησε ότι οι προσωρινές ταφές κρίθηκαν αναγκαίες και για λόγους δημόσιας υγείας, καθώς αρκετές σοροί βρίσκονταν ήδη σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Στο Νεπάλ, όπου η πλειονότητα του πληθυσμού είναι Ινδουιστές, η αποτέφρωση αποτελεί την παραδοσιακή πρακτική για τους νεκρούς. Οι προσωρινές ταφές, επομένως, αντιμετωπίζονται ως λύση ανάγκης μέχρι να καταστεί δυνατή η αναγνώριση και η παράδοση των σορών στις οικογένειες για την τέλεση των θρησκευτικών τελετών.

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