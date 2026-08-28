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Πάνω από 560 είναι πλέον οι νεκροί από τη φονική κατολίσθηση που έπληξε περιοχή στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, ενώ χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων αρκετοί τουρίστες και ξένοι προσκυνητές.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς τα σωστικά συνεργεία καταβάλλουν προσπάθειες για τον εντοπισμό ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν επιζήσει.

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Την έκταση της καταστροφής αποτυπώνει χαρακτηριστικό βίντεο από σπίτι που βρίσκεται στην περιοχή των συνόρων Νεπάλ και Θιβέτ. Στα πλάνα διακρίνονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι στο μπαλκόνι, την ώρα που τα ορμητικά νερά παρασύρουν με τεράστια δύναμη ό,τι βρίσκουν μπροστά τους.

Thank god.. I was worried about that house.. They are alive 😊 pic.twitter.com/2cDGZMY3e8 August 28, 2026

Παρά την πρωτοφανή ένταση της πλημμύρας, το σπίτι παρέμεινε όρθιο μετά την υποχώρηση των υδάτων. Το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο στα social media, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν χαρακτηριστικά πως ο εργολάβος που κατασκεύασε το κτίριο «αξίζει συγχαρητήρια».