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Η κατάρρευση παγετώνα κοντά στην κορυφή Λάνγκτανγκ Λίρουνγκ αποτέλεσε την κύρια αιτία της φονικής κατολίσθησης που κατέστρεψε σπίτια και υποδομές στην περιοχή.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά δύο λίμνες που σχηματίστηκαν μετά την καταστροφή, φοβούμενες πιθανή υπερχείλιση που θα επιδεινώσει την ήδη κρίσιμη κατάσταση των πληγέντων.

Ο στρατός του Νεπάλ απεγκλώβισε 350 άτομα από αποκλεισμένη σήραγγα, ενώ συνεχίζονται οι δύσκολες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις πληγείσες περιοχές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε έκτακτη οικονομική βοήθεια δύο εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη των κοινοτήτων που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

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Η καταστροφική πλημμύρα που έπληξε το Νεπάλ και το Θιβέτ έχει αφήσει πίσω της μια ανυπολόγιστη τραγωδία, με ολόκληρες περιοχές να έχουν καλυφθεί από τόνους λάσπης και νερού. Τουλάχιστον 567 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 1.924 εξακολουθούν να αγνοούνται, την ώρα που οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων.

Νέος συναγερμός σήμανε την Παρασκευή (28/8) στα σύνορα του βόρειου Νεπάλ με την Κίνα, καθώς αυξήθηκε η ανησυχία για πιθανή υπερχείλιση μιας λίμνης που σχηματίστηκε μετά την καταστροφική κατολίσθηση. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς μια νέα υπερχείλιση θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στις ήδη πληγείσες περιοχές.

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Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το φαινόμενο που φαίνεται να προκάλεσε τις φονικές πλημμύρες. Το BBC Verify επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα δύο βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή κατά την οποία ένας παγετώνας κατέρρευσε στα Ιμαλάια, προκαλώντας τεράστια κατολίσθηση.

Τα βίντεο, τα οποία τραβήχτηκαν από drone και δημοσιεύτηκαν στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu, δείχνουν την κατολίσθηση κοντά στην κορυφή Λάνγκτανγκ Λίρουνγκ, σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 7.200 μέτρα. Στις εικόνες διακρίνονται τεράστιες στήλες σκόνης να υψώνονται στον αέρα, ενώ γύρω τους δεσπόζουν οι χιονισμένες κορυφές των Ιμαλαΐων.

Η τοποθεσία που καταγράφεται στα βίντεο φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με την κατεύθυνση στην οποία κινήθηκαν τα ορμητικά νερά, τα οποία ξεχύθηκαν κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η κατάρρευση του παγετώνα και η επακόλουθη κατολίσθηση αποτέλεσαν βασικό παράγοντα για την πρωτοφανή καταστροφή.

Δείτε το βίντεο με την κατάρρευση του παγετώνα:

Η τραγωδία στο Νεπάλ και το Θιβέτ συνεχίζεται, με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρικών φαινομένων. Την ώρα που τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη μέσα σε τόνους λάσπης για να εντοπίσουν αγνοούμενους, οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την κατάσταση στους παγετώνες και στις λίμνες της περιοχής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν δύο ακόμη παγετώνες που βρίσκονται κοντά σε εκείνον που κατέρρευσε και φέρεται να πυροδότησε τις καταστροφικές πλημμύρες. Αξιωματούχοι της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Νεπάλ εξετάζουν εικόνες από drone, καθώς σε ορισμένες από αυτές διακρίνονται ρωγμές. Οι ειδικοί, πάντως, διευκρινίζουν ότι η παρουσία ρωγμών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επίκειται νέα κατάρρευση, καθώς μπορεί να υπάρχουν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

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Το φαινόμενο ωστόσο έχει σημάνει συναγερμό, καθώς οι δύο παγετώνες τροφοδοτούν τον ποταμό Λέντε, ο οποίος πλημμύρισε μετά την καταστροφή. Ειδικοί του Διεθνούς Κέντρου για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών (ICIMOD) επισημαίνουν ότι ένας από τους παγετώνες ενδέχεται να περιέχει σημαντικές παγετώδεις μάζες και ως εκ τούτου χρειάζεται στενή παρακολούθηση και περαιτέρω αξιολόγηση.

Την ίδια ώρα, οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών παρέσυραν σπίτια, δρόμους και γέφυρες, ενώ ολόκληρα χωριά βρέθηκαν κάτω από τη λάσπη. Σε συγκλονιστικά πλάνα διακρίνονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε μπαλκόνι να προσπαθούν να προστατευθούν, την ώρα που τα ορμητικά νερά παρασύρουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους.

Μέσα σε αυτές τις δραματικές συνθήκες, ο στρατός του Νεπάλ κατάφερε να φτάσει σε σήραγγα που είχε αποκλειστεί από τις πλημμύρες και να εντοπίσει περίπου 350 εργάτες και κατοίκους. Οι διασώστες χρειάστηκε να κινηθούν μέσα στη λάσπη για να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους, σε μια επιχείρηση που εξελίχθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

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Ο κίνδυνος όμως δεν έχει περάσει. Οι αρχές παρακολουθούν δύο λίμνες που σχηματίστηκαν στην περιοχή, καθώς η μία έχει ήδη αρχίσει να υπερχειλίζει, ενώ η δεύτερη φαίνεται να αυξάνεται σε μέγεθος. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι στη δεύτερη λίμνη δεν υπήρχε μέχρι το πρωί εμφανής έξοδος του νερού, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες ότι η πίεση μπορεί να συνεχίζει να αυξάνεται.

Οι αρχές βασίζονται πλέον σε δορυφορικά δεδομένα για την παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ σχεδιάζουν την εγκατάσταση καμερών και αισθητήρων κατά μήκος της κοίτης των ποταμών, ακόμη και κοντά στη συνοριακή πόλη Τιμούρε. Παράλληλα, εξετάζεται η ανάπτυξη ελικοπτέρων ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση νέου πλημμυρικού κύματος.

Μέσα στην πρωτοφανή καταστροφή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ προς το Νεπάλ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε ότι η χρηματοδότηση θα προσφέρει ζωτικής σημασίας στήριξη στις οικογένειες και τις κοινότητες που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες.

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